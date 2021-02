Decía Cicerón que la costumbre es una fuerza muy grande. Que los viejos hábitos tardan en morir. De las buenas costumbres se hacen leyes, y de las malas… surgen los vicios. Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio. Esas pequeñas y grandes cosas sin las que uno no puede estar; sin las que una no quiere na. Nos acostumbramos tanto a nuestra ración semanal de baloncesto, que a ver cómo se explica esa ansiedad antes de cada partido; ese afán por que llegue el momento. Cómo se entiende ese desasosiego de ayer, cuando pensábamos que quizá se suspendería el encuentro contra Coviran Granada. No sé ustedes, pero yo sin vicio no puedo estar. Los nuestros se han habituado tanto a ganar que ir primeros, clasificados matemáticamente para la segunda fase, parece casi insuficiente, siempre queremos más. Esto es vicio, vicio, y nosotros, reincidentes. Llompart hace de la virtud vicio (o del vicio, virtud) cuando las cosas se ponen feas y salen él y Pitts al rescate del equipo; mira que nos gusta sufrir en algunos cuartos, pero nunca nos cansamos de esas canastas de tres cuando Edu o Huertas dicen «aquí estoy yo» y nos hacen levantarnos del asiento… en tu casa, en tu cama, en esa hipotética grada que nos montamos a falta de poder pisar el pabellón para dejarnos la garganta animando. Chumi tiene la mala costumbre de pelear cada balón y contra Almansa se atrevió incluso a taponar… lo estamos viendo aficionarse a enchufar triples desde la esquina y esto solo puede acabar en puro vicio. Jonas ha descubierto que puede ser el rey de la pintura si saca el gran danés que lleva dentro, y con Galán, Gjuroski y Bilbao pondrá patas arriba la zona esta tarde contra Granada, porque el camino del vicio es ancho y espacioso, que apuntaba Cervantes.