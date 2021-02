Cultura en temps de pandèmia?

La qüestió que us propose no és gratuïta ni supèrflua. Ben al contrari, ens l’hem de fer, ara més que mai, com les empreses dedicades a la restauració es fan cada dia. La sentència recent dels tribunals bascos donen peu a un munt de recursos judicials que anul·len la decisió del Consell de la Generalitat Valenciana de tancar-los per evitar la propagació del virus que ens assola. Què fem amb l’activitat cultural durant aquest temps? No, no vull jutjar ni donar solucions màgiques que permeten la supervivència de tantes empreses dedicades a la producció cultural o al que han de fer qui es dedica des de l’àmbit públic o privat a la gestió cultural. Potser bo tinguem algunes reflexions que ens ajuden a entendre com hem d’actuar, tant els productors com els consumidors, en un aspecte tan fonamental per al lleure i per a la nostra formació com és el consum cultural.

La filòsofa italo-australiana Rosi Braidotti proposa el terme coneixement posthumà per a superar els conceptes d’humanisme clàssic i d’antropocentrisme. Es tracta d’una aposta ferma per a entendre un nou subjecte posthumà, un ser lligat al seu entorn, tecnològicament situat i participat per agents humans i no humans. En aquest nou context cal la necessària transformació de les entitats productores de cultura, transmissores al seu temps del nostre patrimoni, perquè la ciutadania puga participar activament en les seues activitats i en el coneixement de les seues manifestacions culturals.

És el contacte físic imprescindible per a la programació cultural? En absolut, en el món tecnològic actual podem fomentar el seu consum, a través de plataformes ja existents que poden motivar-nos a inscriure’ns en tallers on-line, a gaudir de representacions teatrals o d’altres arts escèniques, fer visites virtuals a museus i exposicions diverses. Així, diverses administracions van transformar durant el 2020 les seues pàgines web per fer accessibles gran part de la seua producció cultural anterior o els seus fons patrimonials. Una tasca important que no pot cessar. Cal entendre que, més enllà del temps de pandèmia que ara vivim, hem d’actualitzar les necessitats de la població més enllà de la presència física en els centres de producció cultural.

És cert que en els últims anys el consum d’algunes arts, com ara les cinematogràfiques, ha tingut una transformació brutal. Les plataformes en línia, a preus assequibles per la gran majoria, permeten veure les produccions més actuals, com també les més antigues. Tot això ha provocat el trasbals –i quasi desaparició– de les sales de projecció del nostre entorn. Estic, per tant, defensant que tota la programació cultural done el salt definitiu a l’entorn digital i deixe completament buides les sales dels museus, els teatres o d’altres espais que tenim? Tot al contrari, és el moment d’entendre les necessitats del nou subjecte posthumà, en referència a les reflexions de Rosi Braidotti.

Cal saber entendre que el món digital no empobreix qui hi accedeix. Les persones responsables de la gestió i de la producció cultural han de saber usar les eines tecnològiques per, d’una manera simultània, adaptar les seues activitats en els dos formats existents, el presencial i el virtual. Han de fugir del lament, de la tendència fàcil a aturar la programació, a deixar només allò que es diu fons d’armari, és a dir, aquelles activitats d’anys anteriors que d’una manera estàtica es poden veure durant un temps en suport digital. La pandèmia passarà, ben cert, però caldrà que tots, productors i consumidors, ens adaptem a les dues maneres d’accedir a la cultura. Fugim, doncs, de comoditats i de queixes sense solucions, siguem conscients de les eines que els tècnics poden aportar. Reclamem de nou una cultura interactiva, on tothom puguem participar, on continuem formant-nos com a sers humans, on gaudim del nostre temps lliure. Així podrem col·laborar en la recuperació del teixit cultural, donarem un colp de mà a les malmeses empreses dedicades a la seua producció, companyies, galeries d’art, entre altres. I, en això, sense dubte, les administracions públiques han de ser capdavanteres, perquè, com sempre, han de retornar a la societat el que aquesta hi inverteix. És l’hora d’escoltar el personal especialitzat i de formar-los, de motivar el seu enginy i l’adaptació de les programacions. Perquè ara sí, la cultura també ha de tenir el seu lloc en temps de pandèmia.