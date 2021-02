En España hay casi 50 millones de personas y menos de 2.000 lobos, pero de no ser por una mínima protección hoy no quedaría uno, como en la mayor parte de Europa. Es el animal más parecido al hombre: depredador, astuto, monógamo, gran padre de familia y afín a acumular capital (mata más de lo que come, para hacer despensa). Junto al oso es nuestro animal totémico. ¿Queremos liquidarlo, como a tantas especies? Los campesinos tienen derecho a que se les paguen daños, se les instruya sobre como proteger mejor al ganado y se evite que la especie prolifere más de la cuenta. Pero en la distancia corta nunca habrá ecuanimidad, porque la sangre de los daños llega mezclada con el mismo fondo atávico de los cuentos infantiles. Una decisión política justa requiere a veces distancia, o al menos, equidistancia. El “nacionalismo lupino” (el lobo es cosa nostra) no augura nada bueno.