Alto, no tan deprisa

El resultado de las elecciones catalanas delimita un campo de juego enrevesado, muy confuso. Un terreno sembrado de paradojas. No habrá cambio, cambio en mayúsculas, se entiende, pero nada será exactamente igual. El 14-F encerraba tres incógnitas principales y las tres han sido despejadas. Sin embargo, la ecuación no ha quedado resuelta. No hay garantía sólida de que la larga parálisis gubernamental que aflige a Catalunya se esté acercando a su fin.