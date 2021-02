Con la pandemia a cuestas

Todo comenzó hace algo más de tres semanas, en vísperas de la campaña electoral en Cataluña, cuando el Sr. Iglesias comparó a Carles Puigdemont con los miles de exiliados republicanos durante el franquismo. El revuelo mediático que se organizó fue inmediato; aun así, parecía del agrado de los de Podemos. Pero no contento con ese alboroto, hace unos días y tratando de que no se apagara la llama de sus últimas declaraciones, el líder podemita cuestionaba la salud y la normalidad de nuestra democracia. Con argumentos como la marcha del rey emérito a los Emiratos Árabes, el posible ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel o la exhumación de víctimas republicanas son en los que se apoya el secretario general de Podemos para justificar la “anormalidad” de la democracia en España. Como era de esperar, todos los representantes socialistas en el consejo de ministros han salido, al grito de “Fuenteovejuna”, en tropel manifestando el total rechazo a estas declaraciones de sus socios de gobierno. No sabemos qué es lo que piensa nuestro presidente del Gobierno. El Sr Pedro Sánchez, que yo sepa, todavía no se ha manifestado. Lo que hemos visto han sido los gestos, maneras y posturas del militante socialista cuando le ha tocado compartir mesa con su vicepresidente segundo. Parecía algo incómodo. Siempre alerta a cualquier gesto y sin pruebas, la oposición política y mediática, al mismo tiempo que arremeten contra el gobierno, afirman que hay una nueva división en el seno interno de la coalición. Según la oposición y sus seguidores, y ya van ni me acuerdo las veces, ha habido otra ruptura entre socialistas y Podemos que ponen en peligro la gobernabilidad de España.

A ver si consigo aclararme: ¿hay o no hay anormalidades democráticas en España? Si las hay, si existen irregularidades en nuestra forma de gobierno, en nuestra Constitución parece que a Pablo Iglesias y otros ministros se les olvida que ellos están en el gobierno. Que sobre un gobierno recaen dos de los tres poderes de un estado: el legislativo y el ejecutivo. ¿A qué esperan para legislar? Ya están tardando para modificar o derogar la famosa “ley mordaza”, aquella que tantos votos les dio en campaña electoral. Al mismo tiempo ejecuten, vigilen por el cumplimiento de la ley. De poco nos sirven leyes como las de la memoria histórica o la de la dependencia si cada uno hace “de su capa un sayo” y su cumplimiento depende del color de los ojos del responsable de turno.

¿Y si no las hay? ¿Y si no existen “anormalidades” en nuestra democracia y lo de Pablo Iglesias era postureo electoral frente a las elecciones catalanas? Si imagino que así pudiese ser, solo quiero decirle: “Bienvenido a la casta, Sr Iglesias”. Con independencia de que yo crea que la premisa de “que hablen de ti, aunque sea mal” ya no sirve para nada, me molestaría, me enfadaría mucho que el líder de Podemos haya puesto el ventilador de la discordia y del enfrentamiento en marcha por un puñado de votos, por permanecer un par de años más en política.

Su inoportunidad, Sr Iglesias, ya es clamorosa. Y es que con la que está cayendo, con una pandemia a cuestas, a ver si es capaz de entender que “no está el horno para bollos”, que ahora no toca avivar la llama del enfrentamiento, de la provocación. Las elecciones catalanas ya han pasado. Con la pandemia aun nos queda un largo, peligroso y triste camino por recorrer.

Dice nuestro refranero que “Cuando el español canta, o tiene mala leche o poco le falta.” A mí, con el permiso de Serrat, plagiando y manipulando una de sus maravillosas canciones, me gustaría olvidar tanto despropósito político y cantaría: “Y con la pandemia a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas…”. Sin poder elegir tenemos que seguir con nuestra rutina pandémica. Aunque creo que es de justicia remarcar que para algunos sus rutinas serán más llevaderas que para otros. Serán más livianas para aquellos que, haciendo trampas, olvidándose de sus dioses y de sus creencias, han antepuesto el bienestar corporal al espiritual. Saltándose su turno, ya se han vacunado. ¿Ven? Otra vez política… Volveré a cantar.