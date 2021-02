Los españoles de todos los colores pudimos asistir la otra noche al bochornoso espectáculo con que nos regalaron los líderes independentistas catalanes en el segundo y último debate en televisión ante las elecciones de este domingo.

¿Era ése el país del seny del que tanto se ha preciado siempre ese pueblo que parece considerarse mucho más europeo, más nórdico y rubio que el resto de los españoles? ¿Era representativo lo que allí vimos de la Cataluña real?

Lo que nos ofrecieron durante dos horas largas especialmente los líderes y lideresas de Junts, Esquerra, la CUP y el PDeCAT, no podía sino causar vergüenza ajena a cualquiera dotado de la mínima sensibilidad democrática.

¿Dónde quedaron sus programas, si es que tienen alguno, más allá de exigir la liberación de los políticos presos y volver a las andadas con la amenaza de proclamar una vez más la República en ese territorio mal que les pese a la mitad de los catalanes y al resto de España?

¿Qué sentido tenía el extemporáneo rapapolvo al candidato del PSOE y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, nada más comenzar el debate, por supuestamente no dar ejemplo al negarse a hacerse la prueba del covid antes de salir al plató?

¿No había confirmado ya ese mismo día el propio ministerio que eran totalmente infundadas las sospechas maliciosamente lanzadas por algunos, de que Illa hubiera podido vacunarse irregularmente como otros políticos, obispos, sindicalistas, directores de hospitales y demás insolidarios?

Pero los independentistas y también algunos de los que se autocalifican de “constitucionalistas” siguieron erre que erre con sus ataques por tan espurio motivo a Illa, como en su día Donald Trump dio durante semanas la tabarra a sus compatriotas con la especie de que el afroamericano Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y no podía ser por tanto presidente de su país.

¿Era eso lo más importante que había que debatir aquella noche para la orientación de un electorado cada vez más confundido, si exceptuamos a los más vehementes y acríticos independentistas, por lo que ve a su alrededor?

Eso era al parecer todo lo que ofrecían sus programas junto a la negativa a cualquier atisbo de negociación, a la mínima posibilidad de acuerdo con Illa que permitiera formar un gobierno transversal y comenzar así a sacar a Cataluña del marasmo en que se encuentra.

Y todo ello porque todos los partidos independentistas y soberanistas habían firmado poco tiempo antes un documento que se sacó de la manga una plataforma de ex dirigentes de la Asociación Nacional Catalana que promovía el veto a los socialistas catalanes.

Es decir, un muro claramente antidemocrático- porque la democracia exige siempre el reconocimiento del rival político- como el que dibujó el otro día El Roto en una viñeta acompañada de la leyenda “El muro os hará libres”.

¿Qué recordar del aciago debate del pasado jueves si no el rechazo de cualquier trato con “la banda del 155”, es decir todos aquellos que impulsaron ese artículo de la Constitución que permitió al Gobierno central intervenir el catalán tras la declaración ilegal de independencia?

Eso y, por supuesto, el discurso xenófobo, cuando no diáfanamente racista, también en el mejor estilo trumpiano, del líder catalán de Vox, ese partido que no oculta su intención de acabar de un plumazo con las autonomías, si es que alguna vez – ¡Dios no lo quiera!- llega al poder para devolvernos a todos a las esencias franquistas.