La denigració no és forma de fer cultura

Nàixer en un lloc concret i en una família determinada són fets absolutament circumstancials, però puc considerar-me afortunat per haver crescut a Ibi i tenir uns pares molt preocupats per la formació dels seus fills. Ells, que havien emigrat d’un poble d’Almeria, van pensar que em feien un gran favor quan van demanar a un matrimoni de mestres jubilats que vivien al costat de casa nostra que em parlaren sempre en valencià. Van creure que si jo aprenia des d’un primer moment la llengua que parlaven els meus veïns, i que estava present al carrer i cada vegada més en espais públics, m’aniria millor a l’escola i a la vida en general. Hui, quan ja passe dels 40 anys i fa més de 30 que van faltar aquells enyorats veïns, no puc estar més agraït als meus pares. Tot i no ser estrictament la materna, el valencià és una llengua absolutament pròpia per a mi, que utilitze diàriament amb la parella, amb amics, a la feina amb companys i en tasques professionals... Ha sigut sempre una suma que m’ha aportat molt. Per això no puc entendre que Antonio Sempere s’alegre del perill d’extinció en què es troba el valencià a la ciutat d’Alacant. Em sembla incoherent aquest plantejament en una persona que es defineix com a defensora de la cultura, enlloc de preocupar-se per les raons per les quals una llengua parlada durant més de sis segles, viva d’una manera indiscutible en la toponímia, en els cognoms i en molts aspectes de la identitat col·lectiva, ha retrocedit en unes poques dècades fins al risc de desaparéixer, considere «artificis» espais on està present, com la cartelleria viària o en el campus universitari. Però sobretot, trobe molt desafortunat i inoportú qualificar com a «adeptes» els parlants d’una llengua, i suggerir que els qui fem servir el valencià, a la ciutat d’Alacant i a tot arreu, ho fem per algun estrany i pervers subterfugi. La denigració mai no pot ser una forma de fer cultura, més aviat és tot el contrari. Per cert, senyor Sempere, ha pensat quin és l’origen del seu cognom?