Dolor de espalda

Me hace saber un buen amigo que tiene lumbago. Me da detalles. Me ataca entonces la hipocondria. Y un pinchazo. Empiezo a sentirme mal por la parte baja de la espalda. Ser hipocondriaco no significa que no estés enfermo. Es como lo de la paranoia: ser paranoico no significa que no te persigan. Me siento como si tuviera lumbago yo también. O sea, no me siento, me quedo de pie. El lumbago es el aviso de que nuestra arquitectura no es perfecta. Tal vez caminar erguidos no es para nosotros. Ya decía yo que no eran normales las ganas que tenía de seguir acostado.