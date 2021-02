‘Efecto Illa’ pese a la abstención

Con una participación de poco más del 50%, el análisis de los resultados en el campo constitucionalista no puede obviar la enorme abstención producida. La abstención tiene causas diversas en estas elecciones -la pandemia, el hartazgo con la situación de impotencia y estancamiento político, la meteorología, etcétera-, pero no se puede olvidar la trascendencia del dato, como suele ser habitual. Con la abstención ocurre que solo preocupa hasta las seis de la tarde, cuando sale el último dato de participación. Pero en cuanto se publican los sondeos y empieza el escrutinio, todo el mundo se olvida de la abstención para hablar de resultados y de pactos. Esto es también decisivo para aplicarlo en el mantra de la superación del 50% para que los independentistas propongan o no una nueva DUI. ¿Qué importancia tiene saltar esta barrera con una participación tan débil?