La estación maldita

Los trenes hace años que no paran. Las inversiones de las administraciones públicas no llegan. Las visitas de políticos se suceden y los monoveros y pinoseros no pueden hacer uso de su estación de ferrocarril. En junio de 1990 se apearon los últimos viajeros, mejor dicho, los apearon. Fueron los restos de Azorín y de su esposa Julia los últimos en llegar en tren a Monóvar. Desde entonces el cierre es total.

En los últimos años se han producido algunos amagos, por parte de los políticos, de hacernos ver su interés por resucitar al muerto. Campaña de la coalición local de Podem-Compromis incluida, “Recuperen l´Estació”; visita del senador Cales Mulet (Compromis), en octubre 2019; visita del diputado en el Congreso, el ilicitano Alejandro Soler (PSOE), en octubre 2020, que además estuvo acompañado por otro colega congresista, el alcalde de Pinoso y también afectado, Lázaro Azorín.

Por lo que respecta a las inversiones públicas, llámense de Adif, Renfe o Ministerio de Fomento, gobernado actualmente por el valenciano Ábalos, al igual que los trenes, tampoco llegan. Un ejemplo es el último anuncio de Adif sobre el plan de inversiones de obras en siete estaciones de la provincia, cuatro de ellas en la línea La Encina-Alicante. Monóvar-Pinoso no figura entre ellas.

Y así llegamos hasta febrero de 2021. Han pasado la friolera de 31 años sin tren. Ahora bien, no nos vamos a quejar, los trenes los seguimos viendo pasar, ya sea por la vía AVE o por la vía original del Marqués de Salamanca.

Ya solo queda pensar que esta estación ya no se considera ni estación, ni apeadero, ni nada. Ya no existe. Nos tendremos que contentar con ver pasar el tren desde lejos. Seguir cogiendo “el colilla” para ir a Elda y el coche particular para ir a Alicante.