Sobran soflamas y aspavientos en los dos bloques de la escena política catalana –el independentista y el que llaman “constitucionalista”- sobran rechazos y vetos, y falta voluntad de compromiso.

Tal voluntad de diálogo parece encarnarla mejor que nadie el ganador, al menos en votos, de las elecciones del domingo: Salvador Illa, el hombre tranquilo del socialismo catalán.

Se ha dicho muchas veces que la democracia es aburrida, y nadie parece encarnar mejor ese aburrimiento que el ex ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

No puede decirse, es cierto, que su gestión al frente de ese ministerio haya sido precisamente un éxito: excesiva falta de definición y también muchas veces, de valentía, cuando se requería justo lo contrario.

Pero frente a la jaula de grillos en que ha degenerado muchas veces la política española, al menos su respeto en todo momento del adversario, su serenidad y buenos modales han sido siempre su mayor activo.

Respeto al adversario y voluntad siempre de entendimiento es lo que más falta hace en Cataluña si se quiere sacarla del marasmo en que se encuentra.

Si una cosa ha dejado absolutamente claro estas nuevas elecciones es que el PP no ha entendido tal vez nunca, y ahora menos que nunca a Cataluña.

El descalabro del partido de Pablo Casado, sumado al de un Ciudadanos que parece haber perdido definitivamente el Norte, si es que alguna vez lo encontró, demuestran que en Cataluña no se puede hacer una política supuestamente de centroderecha- es decir de derechas- pensando exclusivamente en el resto de España.

Ambos partidos se han visto superados por la ultraderecha de Vox, que parece haber atraído, además de a los nostálgicos del franquismo, el voto obrero menos concienciado políticamente con un discurso que, como el de Trump en EEUU, asocia la delincuencia a la inmigración.

Ha llegado, pues, la hora del diálogo, de tender puentes, de intentar entender las razones del otro, en lugar de descalificarlas siempre de antemano.

Parece una tarea difícil, pero al menos los dos ganadores de las elecciones- el PSC y Esquerra Republicana, empatados en escaños, que no en votos- deberían intentarlo si ambos quieren hacer honor a su condición de partidos de izquierda.

Podría pesar, sin embargo, más en el caso de Esquerra la tentación de intentar formar un nuevo gobierno del bloque independentista con la CUP y Junts per Catalunya, que, pese a su indefinición ideológica, representa sobre todo un nacionalismo de clase e insolidario.

Sería en cualquier caso un error que terminarían pagando caro todos los catalanes porque, si puede haber una solución para Cataluña, ésta tiene que ser fruto de la negociación y del diálogo con el Gobierno central y siempre en el marco de una Constitución cuyos artículos no tienen por qué estar grabados en mármol.

Ya vimos a dónde condujo la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, que algunos, todavía no suficientemente escarmentados, parecen dispuestos a repetir.

El desafío del partido del hombre tranquilo es intentar convencer a la izquierda catalana más sensata de que sus aspiraciones de clase, que no identitarias, se verían mejor atendidas en el marco de una España plurinacional perfeccionada y no tras una egoísta separación que no podría sino resultar traumática para ambas partes.