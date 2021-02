En memoria de Javier Martínez Reverte

Me entero de la muerte de Javier Martínez Reverte al leer un artículo de su hermano Jorge, en el que, bajo el título de 'Imprescindibles’, hace memoria de unas partidas de mus en las que ambos formaban pareja con Mario Onaindia y Manu Leguineche. Dos vascos que, como suelen hacer los vascos que juegan al mus, "hacían todas las trampas que conocían, que eran muchas". Ocupado como estaba en recolocar el esqueleto y a dieta de información por prescripción facultativa, no supe de la muerte de Javier "por un tumor mal colocado" (sic), hasta que pasaron tres meses y medio. No tiene importancia. El disgusto por la desaparición de una persona a la que se tenía afecto, o admiración, no prescribe.