El BCE y la mujer de Lot

La mujer de Lot, tras andar un trecho alejándose de Sodoma ardiendo, se dejó arrastrar por la nostalgia, y al volverse se convirtió en estatua de sal. A imagen y semejanza, el BCE se ha alejado un trecho de lo que nos hemos acostumbrado a pensar que son sus competencias (estabilidad de precios, control de la inflación y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos) para ayudar a protegernos de la pandemia. Así, le hemos visto intervenir para respaldar una gama creciente de mercados y actividades, utilizando instrumentos que se extienden mucho más allá de sus deberes estrictos. Sin embargo, ahora, cuando se le pide encarar el calentamiento global y la preservación de la salud, con la deuda que está en su poder, se ha dado la vuelta y se niega a ver las consecuencias reales de lo que está pasando. No hay duda del calado de las decisiones de la UE, a través de la iniciativa Next Generation (NG) con la que, quizás, pretende demasiados logros: ser líder mundial en la transformación verde, no perder pie en la transformación digital y abordar las consecuencias de la pandemia, desde coordinar la emergencia, hasta restañar heridas económicas. Tres grandes objetivos: salud, ecología y digitalización retroalimentados entre sí.