Génova expulsa al PP al completo

Génova y Ferraz, al igual que La Moncloa o La Zarzuela, no son edificios sino instituciones. La caduca prosa periodística los entronizó como catedrales del poder, para ahincar su trascendencia por encima de eventuales realquilados. De ahí que a Pablo Casado no le asista ningún derecho a abandonar con su altanería habitual el inmueble que generosamente le acoge, puesto que solo la sede le concede un título perdedor que nadie querría hoy disputarle. Al contrario, es Génova quien expulsa al PP al completo, por haber profanado su ámbito. El derrotado habitual de las elecciones está tan obsesionado con demostrar que su partido no ha sido condenado por corrupción, que ha olvidado que los edificios no delinquen.