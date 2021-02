No es para tanto

Las recientes elecciones catalanas han vuelto a afirmar la casi perfecta división que existe en la sociedad catalana con dos bloques de difícil, pero no imposible encaje. Se ha dicho tanto de Cataluña en los últimos años, decenas de argumentos a favor y en contra de un referéndum o del derecho a la independencia que cualquier otra reflexión que se pueda decir suena a algo viejo, a muy utilizado en interminables conversaciones que no llevan a ningún sitio. Y ese pueda que sea probablemente el principal reto al que se enfrentan los independentistas catalanes: el de no aburrir.