La pandemia que desde hace un año nos asola, nos ocupa y preocupa a todos por igual nos ha marcado para siempre con dolor y abatimiento. Resulta difícil escribir una sola línea, sin que el pensamiento se vaya a los amigos y amigas que nos han dejado y al sufrimiento desgarrador de tantas mujeres y hombres que están padeciendo el azote de esta implacable pandemia. Ahora que se cumple un año desde que se produjo el primer fallecimiento en nuestra Comunidad, somos pocos los que públicamente reconocemos no haber estado a la altura. Los que tenían y tienen la obligación de protegernos, y los que teníamos y tenemos la obligación de acatar las normas, debemos asumir responsabilidades y mirar al futuro con el compromiso de trabajar y aunar esfuerzos para combatir sin tregua, los efectos devastadores de este mal bicho. Se ha trabajado sin tregua, y nuestro Presidente de la Comunidad, se ha mostrado valiente, adoptando decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias, que nos han permitido luchar y avanzar, sin retroceso. Pero se necesita más. Se necesita que todos nademos en la misma dirección. Podemos y debemos hacer autocrítica, pero sobre todo debemos avanzar, trabajar duro para paliar los terribles efectos del Covid-19. Es tiempo de ponernos al servicio de las instituciones y a las instituciones al servicio de la sociedad, exigiendo su implicación máxima a la mejora de nuestras vidas. Basta ya de absurdas peleas, de falsos protagonismos. Están errando el tiro aquellos que utilizan estos tiempos convulsos, como plataforma de autopromoción, sinceramente creo que no han entendido nada, se trata de arrimar el hombro, de consensuar hasta el extremo, de llegar a acuerdos, aunque se antojen imposibles, con tal de aliviar el sufrimiento de nuestros vecinos y vecinas, de poner a todas las instituciones al servicio de la colectividad. ¿Cómo es posible que los planes que se han aprobado desde la Institución provincial no hayan cumplido ninguno de sus objetivos? ¿Cómo es posible que no se hayan puesto a disposición de los municipios las herramientas precisas para combatir el virus? Llegamos siempre tarde y lo más triste de todo, es que hay recursos suficientes, pero en manos de malos gestores. Me siento en la obligación de exigir a la Diputación y a la Generalitat el acuerdo que facilite la llegada a los municipios del Fondo de Cooperación Municipal, la llegada de estos fondos aliviará las exiguas arcas municipales, aportará liquidez para emprender proyectos de mejora social y económica. Por otro lado, debemos exigir sin tregua, la implantación de planes de desarrollo turístico para reflotar nuestros municipios de interior. Y es aquí donde encuentro la justificación a este artículo, que no es otro que el de abrir una ventana a nuestros municipios de interior, municipios llenos de buena gente y de parajes maravillosos que pueden ofrecer el aire fresco y limpio que necesitamos. Si trabajamos todos en esa línea, en la línea del consenso y del esfuerzo colectivo, venceremos esta pandemia y podremos ofrecer tranquilidad, aire fresco y entornos saludables.

Porque sin personas no hay economía. Esta es mi humilde opinión.