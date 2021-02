Me han tenido que amputar el dedo meñique del pie izquierdo. No sé qué porcentaje de mi cuerpo representaba, quizá menos que Gibraltar para España, pero me duele contemplar ese vacío cada vez que por las mañanas me pongo el calcetín. En ese dedo encorvado, con aspecto de coleóptero pequeño, no residía capacidad cognitiva alguna, no pensaba con él, quiero decir. Sin embargo, no dejo de pensar en él, como si al arrebatármelo me hubiera sido arrebata una porción pequeña de mi mente. Después de todo, ¿dónde vive la mente? Repartida por todo el cuerpo, creo yo, quizá algunos de sus bordes coincidan con los suburbios del organismo que nos ha sido dado. He perdido un arrabal de mi ser y siento la necesidad enfermiza de contarlo. Ayer mismo, lo solté en medio de una comida con gente que no era de mi confianza: