La pesadilla se aplana

Sin embargo, la pesadilla y el maligno sueño de verano nos dimos cuenta que no era tal, que era una absoluta realidad y que la humanidad no estaba preparada, tanto como ella pensaba, y que el poder destructivo de un simple virus ha provocado un cambio radical y brutal en las conductas de las personas y ha movilizado a toda la población en la búsqueda de soluciones cuasi inmediatas.

La humanidad se ha dado cuenta que es vulnerable, y, además, muy vulnerable, y es incapaz de adoptar soluciones colectivas con un mando general que pueda dar directrices de cómo actuar ante un problema tan grave como este. Sin embargo, sí que es cierto que desde el punto de vista científico, pese a unos augurios iniciales que fijaba en el 2022 como el inicio de la vacunación, la vacuna se ha adelantado frente a las previsiones más negativas, y el esfuerzo que se ha hecho por parte de los científicos que han elaborado las distintas vacunas nos ha permitido que, aunque con cierta lentitud en su implementación, dado que es un problema global de toda la humanidad, se hayan empezado a suministrar vacunas a todo el mundo, fijando plazos más o menos prudenciales para conseguir la tan anhelada inmunidad general.

Pese a todo, el virus ha dejado un tremendo lastre, no solamente psicológico en la población que se demuestra en las reacciones de muchas personas, sino, también, un lastre económico propiciado por las lógicas medidas restrictivas que se han tenido que adoptar para frenar la difusión del virus. Pero esas medidas siempre tienen que venir acompañadas de la asunción por parte de los ciudadanos de que la mejor forma de que no se vuelvan a producir medidas restrictivas es la responsabilidad individual. Porque si ésta hubiera existido, a buen seguro, no se hubieran tenido que adoptar medidas tan restrictivas como las que se ha visto obligada la Administración a adoptar, motivadas más que por la rápida difusión del virus, por la falta de responsabilidad de muchas personas que han antepuesto sus intereses personales y su ego al interés general de la colectividad. Y esto se ha demostrado en la excesiva socialización de muchas personas con celebración de eventos, y con reuniones, como si nada de esto estuviera pasando, y porque muchas personas consideraban que el virus era algo que podía pasar a los demás, pero que nunca podía pasarle a uno mismo. Se ha considerado por muchos que el virus es algo ajeno y que en su cuerpo nunca va a entrar. Y esa confianza mezclada con egoísmo y ausencia absoluta de responsabilidad colectiva es lo que ha ayudado al virus a extenderse forma tan rápida.

Pese a todo, parece que las medidas últimas están funcionando más que la responsabilidad individual y que la curva va aplanándose y regresando a unos índices sostenibles que requieren, sin embargo, del respeto y la educación que es preciso tener en momentos tan graves y trágicos como los que estamos viviendo, que es lo que va ayudar, junto con las medidas que se han adoptado, a que la curva se aplane y que, poco a poco, junto con la vacunación podamos ir mirando al futuro con mayor tranquilidad.

Pero la mejor forma de ayudar a aquellos que se han tenido que sacrificar económicamente con el cierre de sus establecimientos es con la responsabilidad individual, porque con esta es como evitaremos que se adopten las medidas restrictivas y que tenga que venir una cuarta ola. Ahora es el momento propicio para afrontar con decisión este problema, ya que junto al descenso de los contagios provocado por las medidas adoptadas, junto con la evolución paulatina del proceso de vacunación, lo que se denominó como nueva normalidad podrá estar más cerca que aquella ficción que se vislumbró tras el alzamiento de alarma y la confianza de muchos ciudadanos en que esto se había terminado.