Hijos de Caín

Hará algún tiempo que el desayuno me sabe a ponzoña. Huele a diablos. Azufre... Las galletas, unas enormes galletas de chocolate que no caben en la taza, me avisan (y no son traidoras). Ven peligrar la libertad. La libertad de ser escogidas para un desayuno cualquiera. Las galletas, mejor informadas que los humanos, saben que anda suelto Satanás…