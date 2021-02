Sanguino, vendedor de humo

Yo, de natural apacible y prudentísimo, siempre he guardado un elegante silencio en todo lo relacionado con su persona. Cuando no apoyando lo positivo de su gestión. Pero un desafortunado mensaje que ha publicado en las redes ha colmado el vaso.

Me recomienda, por mi salud mental y mi felicidad, que vuelva al pueblo de mi infancia. Ya me lo ha sugerido en persona alguna vez. Pero en público no se lo consiento. Yo abandonaré Alicante si me apetece. No porque un político, candidato a la alcaldía de la capital de la provincia, por motivos ideológicos, pida que me exilie. Máxime sabiendo que será él quien, si encuentra un buen cargo en València o en Madrid, abandonará Alicante. Así es que menos humos.