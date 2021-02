Me da asco la gente que en la naturalidad ve una evidencia de amenaza. Me da asco la gente que va de culta y no pasa de estéril. Me da asco la gente que somete todo a juicio y con gesto impertinente crítica aquello que no comprende. Me da asco ver las variaciones mentales de unos y otros. Sí, los mismos que dependen de lo que tengan cerca, se comportan de una u otra manera. Me da asco la gente que no ven la belleza del error y te lo recuerdan de por vida. Me da asco la gente descompuesta por la envidia; la misma que impone sobre nosotros sus fantasmas y buscan dañar. Me da asco la gente que no estimula el humor y van por la vida con cara de amargados...

He aquí muchas cosas que me dan asco. No necesito la aceptación sonora del aplauso, ni sufro la metamorfosis de los prejuicios, por lo tanto (sonrío) mi columna de hoy es el poderoso asco, que después se convierte en náusea, y al final vomita.