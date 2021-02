Marzá no da puntada sin hilo

Llegamos al final de febrero. Ya hemos rebasado el ecuador del curso académico 2020/21, el año de la COVID. Ha llegado el momento de hacer las maletas, los preparativos para el próximo curso escolar. Este final de invierno está siendo especialmente ajetreado para los equipos directivos de los institutos de secundaria, imagino que también lo será para los centros de primaria.

No debería, pero sí quiero empezar recordando que seguimos en pandemia. Que seguimos con una tasa de incidencia desbordada. Que los alumnos positivos en COVID 19, contagiados en el ámbito familiar, social o en el instituto, se suceden como una insoportable “gota malaya”. Que aunque los protocolos de actuación en los centros educativos ya se han vuelto rutinarios, no dejan de ser tediosos, inacabables y que llegan a ocupar muchas horas de la jornada escolar y de la no escolar. A esta particularidad de este curso, hay que añadir varias cosas. Primero, que precisamente para finales de febrero, los institutos han tenido que acabar su Proyecto Lingüístico de Centro. Sí, aquel proyecto que se abandonó el curso pasado cuando nos tuvimos que confinar, lo hemos vuelto a retomar; precisamente este año. Todos los centros han tenido que especificar, para todos los grupos escolarizados, las cuotas exigidas en el plurilingüismo. Es decir, las horas y asignaturas que se impartirán en valenciano e inglés para los próximos cursos. Reparto de horas, sobre todo en valenciano, que en los centros educativos de la Vega Baja siguen dejando un sabor más agrio que dulce. Reparto no libre de acaloradas discusiones, agravios comparativos y otros enfrentamientos entre compañeras y compañeros por “no cargar con el muerto” de tener que impartir una asignatura u otra en valenciano. Y segundo, a esto ya estamos más habituados, como cada cuatro años cambiamos de inspector o de inspectora educativa. Estos cambios obligatorios a los que se enfrentan la Inspección Educativa, que debería ser así también para los políticos, vienen reflejados en la Orden del 16 de abril,17/2019 y que imagino que será para evitar connivencias, tolerancias, amaños, tratos de favor o vistas gordas entre un miembro de la inspección y un centro educativo. Y todo aderezado con la LOMLOE, la ley de educación de Celaá, que también reclama su protagonismo.

En medio de las turbulencias, que no es caos, de un centro educativo en pleno funcionamiento y con el covid asomando por puertas y ventanas, es donde han aterrizado los nuevos Inspectores para trabajar durante los próximos cuatro cursos. Eso sí, no han llegado con “las manos vacías”. Todos nos han traído novedades y encargos que les han dado sus superiores. Esta vez, los más destacables han sido un par de ellos y como siempre uno bueno y el otro no tan bueno. Empezaremos con las que tienen que ser buenas noticias. La Conselleria de Educación Valenciana enviará mascarillas FFP2 a los centros educativos para lo que resta de curso y para todo su personal, docente y no docente. Entre ellas, mascarillas transparentes para especialistas que atienden al alumnado que necesitan refuerzos en audición y lenguaje. En palabras del propio Conseller: “Esta compra masiva de mascarillas se ha realizado para reforzar la seguridad del personal de los centros educativos. Trabajadores y trabajadoras que son un ejemplo de compromiso diario con un servicio esencial como es la educación”. La segunda novedad, la mala, es un encargo que evidentemente es de obligado cumplimiento. La Conselleria de Educación obliga a los equipos directivos de los centros educativos a que planifiquen el próximo curso, que señalen sus necesidades humanas, de grupos, de recursos y de aulas como sí no hubiese covid19.

Señor Marzá, vaya por delante que, en pandemia, sea cual sea la acción o el hecho que mejore la condición de los trabajadores esenciales, como dice usted que somos, siempre es bienvenida. Puedo entender, Señor Conseller, que antes de regalarnos los tapabocas / narices, haya necesitado cuatro meses para valorar nuestra capacidad de compromiso en el trabajo, para evaluar nuestra implicación en el sistema educativo valenciano y para juzgar nuestra profesionalidad como enseñantes / educadores / enfermeros / psicólogos y animadores culturales. De veras que lo entiendo. Lo que me cuesta y por más que lo intento no logro comprender es el porqué ahora, cuando habla de mascarillas transparentes, habla de inclusión y de igualdad de oportunidades, llegando como llegan cuatro meses tarde. Cuatro meses desde el inicio de curso, el mismo tiempo que los profesionales de audición y lenguaje llevan reinventándose ya que el recurso más importante que tienen para enseñar a sus chicos y chicas lo llevan oculto detrás de una mascarilla totalmente opaca. Ellos y ellas, los de audición y lenguaje, sí saben lo que es la inclusión a pie de aula. Usted, imagino que también la conocerá, pero mucho me temo solo en teoría. Por cierto, Sr Conseller; ¿cuándo usted les pide a los equipos directivos de los centros educativos que elaboren su próxima plantilla de recursos como si no hubiese covid19, está insinuando o afirmando que nos olvidemos de tener 20 alumnos por aula? Porque mire lo que le digo, si piensa que ha sido un privilegio del que hemos gozado los docentes, en tiempos de crisis que se avecinan, es lógico que lo suprima. Pero, sea transparente, como las mascarillas, y en sus declaraciones sea valiente y explique el por qué nos ha dado este regalo, este caramelo, a toda la comunidad educativa sin merecerlo. ¿Solo eran cuestiones sanitarias? Explicaciones que también valdrían, en este año tan difícil, para dar a conocer los resultados académicos y los problemas de disciplina que ha habido en los centros educativos. Pero cuidado no vaya a contradecirse. Seguro que el tener 20 chicas y chicos por aula ha sido una buena barrera frente a la pandemia, pero también nos ha enseñado, aunque no quiera verlo, que este es el camino, que los problemas de disciplina se han reducido y que la calidad educativa ha mejorado en todos los centros que han gozado de una disminución de ratios.

Son pocas las cosas con las que nos puede sorprender nuestro Conseller de Educación Vicent Marzá Ibáñez. El maestro Vicent pronto cumplirá 38 años y ya hace 6 que abandonó la escuela para dedicarse a esto de la política. Ignoro si fue o será libro de lectura suyo, pero en La Biblia en Mateo 7.16, hay una frase lapidaria que le convendría recordar; dice así: “Por sus frutos le conoceréis”. Permítame la osadía, seguro que es una insolencia, pero quiero apuntar que esta frase viene a decirnos que las huellas de un individuo se cimentan en sus actos y acciones y que estas marcan su trayectoria, construyendo así su reputación sea esta buena o mala. Recuerde el mensaje bíblico cuando redacte su orden de inicio para el próximo curso. Cuando sabiendo el beneficio que supone el trabajar con 20 alumnos por clase, tenga que acoplar los ámbitos (los de la ley Celaá), tenga que introducir el trilingüismo (impartido por docentes en una lengua no materna) y aunque ya se habla de una cuarta ola vírica, esperemos que no nos tenga que regalar más mascarillas

Las noticias que nos ha hecho llegar nuestro Conseller de Educación a través de los inspectores van en la línea que nos tiene acostumbrados. Marzá actúa siempre con una segunda intención de manera calculada, siempre en busca de su propio beneficio. En pocas palabras: Vicente Marzá no da puntada sin hilo. Yo intuyo el color del hilo… ¿y ustedes?