Justo es señalar, que la línea de colaboración emprendida por Luis Bárcenas en la actualidad, contrasta con aquello que hace años, a muchos nos hubiera gustado que colaborase con la Justicia tirando de la manta. Pero esto es como es, un gesto más de Bárcenas, pero hueco, podrido de miseria y corrupción. Y, tampoco olvidemos lo que hay de tras de todo este tema mediático, pues este hombre fue tesorero y responsable de las finanzas del PP.

Ignoro en qué quedará todo este caso judicial, pero buena cosa es el que los condenados recuperen sensatez y que, ese ápice de nobleza que toda persona atesora, salga a flote, aunque sea repatriando el saco de millones que poseía en Suiza para hacer frente a los pagos de responsabilidades civiles y pecuniarias por su condena en el caso Gürtel. Aunque, los ojos de mi memoria recuerdan que siempre se habló de más de cuarenta millones de euros en Suiza, y el tipo nos quiso engatusar de que todo este dineral era fruto de su fascinación por la inteligencia y habilidad en los negocios. ¡Que pena! Este hombre dechado de virtud e inteligencia, parece que no le dio por los negocios trasparentes, se quedó más en los opacos.

No sé, pero le tengo por manipulador brillante, no como muchos altos cargos del PP de antaño y de hoy, que no son más que sombras de inquietud en vidas sin esperanza. Y bienvenido sea la recuperación ampulosa de Luis Bárcenas con la Justicia, es como si se hubiera zambullido en el tiempo nadando a favor de corriente. Cuando se sabe esperar todo llega. En fin, que lo importante de esto es que corruptos y malhechores paguen sus penas en la cárcel. El tiempo se sublima y marca justicia, aunque los años pasan aprisa y el aroma de los condenados huele a naftalina. Bien está esa saca de millones recuperados.