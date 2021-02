Sin embargo

He encontrado entre mis papeles un diario antiguo que he roto y tirado a la basura porque estaba lleno de síntomas. Era un diario insomne, febril, cuya lectura me indispuso. Hay textos de esta naturaleza, textos pálidos, sudorosos, sombríos, textos angustiados. Recordé con pánico la versión de mí mismo que lo había perpetrado. Todos los años transcurridos, con el tiempo, se ponen oscuros como el papel fotográfico expuesto a la luz. Pero los de aquella época eran de una oscuridad amenazante. Me vi en sus frases como en un espejo hostil. De modo que rompí el espejo, destruí el diario y deposité sus pedazos en el cubo de la basura orgánica, pues aquella sintaxis tenía su hígado y sus riñones y su páncreas y unas lumbares que no dejaban de doler. De no haberlo encontrado a tiempo, se habría descompuesto como un cadáver. Habrían acudido a él las moscas para depositar sus huevos, de los que saldrían unas larvas blancas que engordarían devorando sustantivos, adjetivos y adverbios. Casi podía ver las moscas negras y voraces que surgirían de aquellas larvas tan bien alimentadas.