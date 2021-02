Ponerle el cascabel al gato

La solución a la crisis de la prensa en España nos llega casi desde las antípodas. La libertad de prensa está amenazada y como proclamaban las Asociaciones de Periodistas: “Sin periodismo no hay democracia”. El origen de los males estaba diagnosticado, y los efectos los están sufriendo mis colegas más jóvenes que se han quedado sin trabajo, y el número de periodistas en activo se ha reducido. Hoy día el problema ya no es sólo de los periodistas, es también de las empresas periodísticas. No estoy haciendo, aunque sería legítima, una defensa corporativa; sino de los lectores, y de los ciudadanos que vemos peligrar la libertad de expresión, de publicación, y de difusión, y por lo tanto la democracia. La solución viene de las antípodas geográficas, y también de las antípodas políticas. El gobierno de Australia es liberal, pero ha puesto en marcha una ley para que las grandes tecnológicas paguen a los medios locales por la publicación de sus contenidos periodísticos.