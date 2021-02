Efectos de una antidiva

Costaba pensar que no era un sueño y no, no lo era. Había podido aparcar en pleno centro con inquietante facilidad tras atravesar calles fantasmales al caer la noche. Pero aún no daba crédito a que en estas circunstancias fuera a verla. La devolución de entradas por el cierre perimetral había obrado el milagro a ultimísima hora. Y sin embargo ahí estaba, en el altar mayor de la sala Arniches por obra y gracia del esfuerzo de todo un equipo y por la devoción que derrocha ella con aquello que hace. Pocas voces como la suya para provocarte un sonoro impulso dentro del marasmo. Mejor respiro no se me ocurre.