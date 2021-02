La hermana menor de la muerte: el gorila y el bombardeo

Después de que en la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 1970 el anciano Trinidad Blasco saliera del Hospital General de Alicante sin que nadie le viese, marchó con paso decidido por las calles oscuras y solitarias hacia el lugar donde había visto por última vez a Lauri, la prostituta que, según un oráculo, le ayudaría a encontrar a su nieta, que había sido raptada por las erinias.

Las calles, parcialmente iluminadas por farolas, estaban vacías, pero en la plaza de América se encontró con un joven que parecía esperarle. Iba ataviado con una pelliza y pantalones de pana negros, calzaba sandalias y se cubría con un sombrero de ala ancha. En la mano derecha portaba una vara delgada, rodeada de dos culebras. Por el pétaso y el caduceo, Trinidad le reconoció como Hermes. Este se le acercó y le dijo: «Pide ayuda a la tribu de mujeres peludas», y al instante se fue con paso rápido.

Trinidad vio alejarse al intérprete de la voluntad divina, heraldo del mismísimo Zeus, hasta que desapareció por una de las calles que desembocaban en la plaza. Entonces el anciano continuó su camino hacia el barrio de San Antón.

Al llegar al cruce de las calles Gallo y Pozo encontró cerrado y con la persiana metálica bajada el bar donde había estado diez noches antes con Lauri. Un cartel pegado con celo y escrito a mano informaba de que el cierre se debía a un siniestro, y vio restos de la cinta con la que la Policía había clausurado el local.

Como recordaba que Lauri le había dicho que vivía cerca de allí, deambuló por el barrio con la esperanza de encontrar algún rastro de la muchacha, recorriendo callejuelas oscuras y silenciosas, empinadas y solitarias, con nombres tales como Olvido, Peligros, Desengaño, Esperanza…

Al cabo de dos horas, desanimado y condolido por las heridas que aún cicatrizaban en su costado y cabeza, Trinidad marchó en dirección a su casa. Pero se sorprendió al ver que había una plaza despejada donde debía estar el edificio del Mercado Central. Cruzó la avenida de Alfonso el Sabio y bajó por la Rambla con sorpresa creciente al descubrir la transformación que había experimentado la ciudad. Tenía el aspecto de un campamento militar, con patrullas armadas y grupos de voluntarios de la Cruz Roja que surgían y desaparecían por las calles adyacentes a la Rambla. Al ver que esta vía no desembocaba en el puerto porque se lo impedía un edificio, Trinidad adivinó que Crono volvía a mortificarle.

Amanecía cuando varios hombres vestidos de levita se cruzaron con Trinidad tras salir deprisa de una callecita, subiendo a continuación por la Rambla. Parecían asustados por el modo como murmuraban y gesticulaban. Creyó reconocer a uno de ellos por varios retratos antiguos. De repente comenzaron a sonar cañonazos y a caer bombas sobre la ciudad, explotando en calles y edificios. Trinidad se internó por la callecita y fue a parar al muelle, donde encontró las dos plazas simétricas y rectangulares que formaban el mercado de abastos.

Tres barcos de guerra anclados en la bahía disparaban sus cañones contra la ciudad y el castillo de Santa Bárbara. Inmediatamente respondieron a la agresión las baterías que había instaladas en el castillo y repartidas por la costa, junto al derruido torreón de la Puerta Nueva, en la punta del muelle, en el principio del contramuelle y junto a la vía férrea, dominando el varadero del muelle, donde se hallaba el cuartel general de las tropas que defendían Alicante. La playa del Postiguet y la Explanada estaban ocupadas por soldados, guardias civiles y carabineros.

Trinidad dedujo que era la mañana del sábado 27 de septiembre de 1873 y que los barcos que bombardeaban la ciudad estaban mandados por el brigadier Leandro Carreras, quien había dado un ultimátum a las autoridades locales para que se adhirieran a la insurrección cantonalista, que subsistía únicamente en la asediada Cartagena. Expirado el plazo del ultimátum, Carreras había ordenado el bombardeo de Alicante.

Mientras veía cómo se producía el intercambio de bombas entre los cañones de los barcos y los situados en tierra, Trinidad supo que, en efecto, era Eleuterio Maisonnave a quien había visto hacía un momento subiendo por la Rambla. Debía ir acompañado, entre otros, por el alcalde Juan Leach. Maisonnave había sido el primer alcalde republicano de la ciudad y a la sazón era el ministro de Gobernación.

Un proyectil cayó en la batería situada en el paso nivel del ferrocarril, matando a un artillero e hiriendo a dos más. Trinidad vio cómo varios seres alados, de largos y afilados dientes y uñas, cubiertos con mantos negros, brotaban del suelo para apoderarse del alma del artillero muerto. Las ceres regresaron rápidamente con su botín al mundo subterráneo.

Trinidad se liberó de aquella terrible visión gracias a la aparición de una muchacha que se le acercó por detrás. Le llamó por su nombre y le pidió que la siguiera. Era Clío, su guía en los viajes temporales, vestida con túnica azul y sandalias, diadema de laurel adornando su cabellera trigueña y un bolso de cuero a la bandolera con rollos de papiro.

Tras los pasos de Clío fue el anciano por las calles mientras caían continuamente proyectiles que explotaban en el puerto, en el castillo de Santa Bárbara y en las casas más próximas a la costa. Grupos de Voluntarios de la República, la milicia creada por Maisonnave, custodiaban los edificios más estratégicos, como el Ayuntamiento y el Teatro Principal. Muy cerca de este último, en la Rambla y frente al convento de las Capuchinas, se hallaba la Fonda de Bossio, el único establecimiento público abierto. Hasta allí llevó Clío a Trinidad.

El anciano sabía que aquella fonda regentada por Pedro Bossio Soler tenía fama internacional. En ella se habían hospedado personajes tan ilustres como Hans Christian Andersen, en 1862.

Trinidad entró en el comedor, que se hallaba repleto de hombres con ganas de almorzar, a pesar del bombardeo. Todas las mesas estaban ocupadas y los camareros se afanaban en servir con rapidez la comida que sacaban de la cocina aledaña, donde debía encontrarse atareado, según supuso Trinidad, quien sería unos años después el primer cocinero famoso de Alicante y gerente de varios hoteles, Vicente Ibarra Llinares. La mesa más próxima a la entrada estaba ocupada por dos hombres que hablaban inglés, acompañados por otro más joven y con gesto de no entender lo que decían. Trinidad dedujo que eran los corresponsales de The Times y Daily-News, que habían venido desde Cartagena para cubrir la noticia del bombardeo, y el redactor de El Imparcial, llegado desde Madrid con la comitiva de Maisonnave.

Se volvió para preguntarle a Clío por qué le había guiado hasta allí, pero ya no estaba junto a él. Salió a buscarla a la calle, pero no la vio. Regresó entonces al interior del edificio, pero enseguida comprendió que Crono había vuelto a jugar con él, devolviéndole a su época real, pues ya no estaba en el comedor de la Fonda de Bossio, sino en un bar donde se oía la radio y había una cafetera exprés y máquinas eléctricas recreativas y expendedoras de tabaco. Estaba el local también lleno de clientes, pero entre ellos creyó reconocer a uno que se hallaba sentado solo en una mesa rinconera del fondo. Era el hombretón calvo y cuarentón, de brazos musculosos y tatuados, que trabajaba de encargado en el bar del barrio de San Antón, ahora cerrado, donde el anciano había estado aquella noche hablando con Lauri y sus amigos.

–Buenos días. ¿Es usted Gregorio, el encargado de El Pozo del Gallo?

El hombre alzó la cabeza redonda y robusta para mirar al viejo delgado, alto y barbudo que se había acercado a su mesa. Sus ojos pequeños y oscuros le reconocieron.

–Soy quien dice, pero no me llamo Gregorio. Mi nombre es Amelio –dijo con voz áspera y bronca, pero con un principio de sonrisa en las comisuras de sus labios.

–Ah, usted perdone. Como le llamaban Gori, pensé que…

–Mis amigos me llaman Gori porque saben que no me gusta el apodo con el que me conoce todo el mundo desde hace años: Gorila.

–Gorila –repitió Trinidad en un susurro y con un brillo de sorpresa en sus ojos azules.

–Sí, pero ya le digo que no me gusta…

–Oh, disculpe, Amelio, pero es que acabo de caer en la cuenta de que es a usted a quien estoy buscando. ¿Sabía que gorila procede de una palabra griega que significaba tribu de mujeres peludas? Es un vocablo que ya fue usado por el cartaginés Hannón en el siglo V antes de nuestra era, para denominar a los miembros de una tribu africana cuyos cuerpos estaban cubiertos de vello.

–¡Ah! Pues no, no lo sabía –dijo Gori con una sonrisa amplia y divertida–. ¿Y por qué estaba buscándome?... Pero siéntese, por favor.

Trinidad aceptó la invitación y se sentó en una silla, al otro lado de la mesita que ocupaba Gori. A continuación le contó cómo fue el mismísimo Hermes quien le avisó de que debía buscarle para pedirle ayuda.

A Gori no le sorprendió lo que le dijo Trinidad porque aquella noche, en El Pozo del Gallo, le había estado escuchando durante varias horas.

–Pero sigo sin comprender cómo puedo ayudarle a encontrar a su nieta.

–Quizá sepa decirme dónde está Lauri. Ella me dijo que tal vez podría darme una pista que me condujera a Eugenia. ¿Se la llevó Aquilino?

Gori le contó que aquella noche de Todos los Santos, después de que él, Trinidad, cayera herido y desmayado al suelo, acuchillado por Rodolfo, este y Aquilino fueron atacados por los hombres del Jefe Simón, a quien él había telefoneado pidiendo ayuda cuando comprendió que la pelea que estaba a punto de producirse en El Pozo del Gallo estaba propiciada por varios hombres de Aquilino. Aquilino logró huir, pero Rodolfo cayó malherido y murió poco después, en el hospital. También murió en la pelea Aurelico. Le preguntó si se acordaba de él, y el anciano afirmó moviendo la cabeza, callado y con semblante triste.

–A Lauri se la llevaron los hombres del Jefe Simón. No la he vuelto a ver, pero se dice que está trabajando para él en alguno de sus burdeles.

Trinidad mostró un gesto de dolor en su rostro, antes de preguntar:

–¿Pero sabe dónde puedo buscarla?, ¿dónde puede estar ese burdel?

–Al menos son cuatro o cinco los sitios en los que puede estar Lauri, tanto aquí, en Alicante, como en la provincia. Jefe Simón tiene burdeles en varias localidades.

–Entonces, habré de preguntárselo a ese tal Jefe Simón. ¿Dónde puedo encontrarle?

Los ojos de Gori miraron al anciano con una mezcla de admiración y condescendencia, antes de responderle:

–Con todo el respeto, no creo que usted pueda ni deba hablar con Jefe Simón.

–¿Por qué?

Gori titubeó y su mirada se enturbió a causa de una nube de tristeza.

–Porque usted es… Porque Jefe Simón es muy peligroso y a usted le falta… No puede enfrentarse a él.

–No entiendo muy bien lo que quiere decir, pero le aseguro que no pienso enfrentarme a ese hombre, solo pedirle que me diga dónde puedo encontrar a Lauri. No creo que eso le moleste…

–Desde luego es usted un tipo con carácter. Pero le aseguro que solo con carácter no conseguirá que Jefe Simón le escuche, y mucho menos que le respete.

–Bueno, pues tendré que intentarlo al menos. Cada uno hace su destino según su carácter; y mi destino pasa por hablar con ese tal Simón. Así que, ¿va a ayudarme a dar con él?

Gori se rindió ante la ingenua terquedad del anciano y asintió al tiempo que dejaba escapar un prolongado suspiro.

