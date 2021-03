P'alante comandante Marzá

La Conselleria de Educación Valenciana estableció el pasado domingo, 28 de febrero, como último día para que los institutos de la comunidad presentasen sus proyectos lingüísticos de centro. Proyectos que en zonas castellanohablantes deben contemplar semanalmente un mínimo de 25% del horario lectivo en Valenciano y un 15% de horas en inglés. Mientras que en las zonas valencianoparlantes sería el mismo porcentaje de horas en inglés y ahora el 25% serían para impartir en Castellano. Pocos días antes de la finalización del plazo de entrega, los Consejos Escolares de los centros de secundaria y bachillerato se reunían para escuchar las propuestas de sus institutos. Las decisiones de estos consejos tenían que ser un punto de inflexión para seguir adelante o no con la política lingüística de Vicent Marzà, Conseller de Educación de la Comunidad Valenciana. Si existe un claro rechazo de los proyectos lingüísticos, posiblemente a Marzà le podía salir “el tiro por la culata”. Pero nuestro conseller que sí sabe que “las armas las carga el diablo” ya se blindó y protegió de lo que pudiesen decir padres, alumnos, docentes, no docentes y concejalías de educación cuando elaboró la ley 4/2018 del 21 de febrero sobre el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. En dicha ley en su artículo 16 los puntos 4 y 5 vienen a decir que “Previamente, los consejos escolares consensuarán la propuesta del proyecto lingüístico por mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros…Si no se consensua el proyecto, la administración educativa determinará el proyecto lingüístico de centro aplicable…”. Es decir, en primer lugar, la decisión del consejo escolar, lo que piensan los representantes de la comunidad educativa de cada centro, no es vinculante, solo tienen que asentir o no asentir en un acto de consentimiento o de rebeldía al trilingüismo en su centro. Y segundo, si el consejo escolar no muestra su consentimiento al proyecto, desde valencia y capitaneados por Marzà y Soler, la administración les impondrá un proyecto para cumplirlo sí o sí. Marzà nos anima a dialogar y votar en libertad, pero si no coincide con lo que él piensa, no pasa nada, ni siquiera se va a enfadar, él nos impondrá su proyecto, su idea que será lo mejor para nuestro centro. “Pobrete consejo escolar que no sabe lo que vota”. Todo un despropósito en democracia, todo un bofetón a un órgano tan importante como son los consejos escolares, bofetón que acabará con la ya imperceptible voz de los “ignorantes” miembros de las comunidades educativas. ¡Vaya pérdida de tiempo de reunión!