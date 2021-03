El legado persistente

Me acerco a esos 25 años del ascenso de Aznar a los cielos de la mano de un artículo de Miguel Ángel Rodríguez titulado «Una victoria que transformó España» en el digital de Pedrojota, convencido de que no hay manera más fidedigna de hacerlo. «Solo tres años antes –rememora el autor–, en el 93, hubo encuestas que dieron al pepé vencedor, pero aún no estaba España preparada para dar la confianza a la derecha. El atentado fallido contra él del 95 hizo crecer la admiración por su figura». Sabía que la capacidad de análisis del que fuera secretario de Estado y portavoz de aquel primer gobierno iba a situarme a la perfección en lo ocurrido. Vamos, parece que lo estoy viendo.

También contribuye a tener cierta perspectiva el haber estado presente en el origen de todo aquello, sito en el congreso del partido en el 90. Durante el mismo, debatirse ponencias políticas lo que se dice confrontar ideas se confrontaron pocas porque para qué si que todo estaba atado y bien atado en el transcurso de un magno festival con casi 3.000 compromisarios y cientos de invitados, cuyo cierre corrió a cargo de Fraga quien, tras romper la carta enviada al padre putativo por el heredero en la que planteaba su dimisión por lealtad, le cedió el testigo al son de «¡Ni tutelas ni tutías!». Ni que decir tiene que lo clavó.

Como las jornadas del cónclave fueron tela y sabedores de que mi lista era la guapa –la de bares, claro–, los Pep Torrent, Juan Ramón Gil and company reclamaban una urgente zambullida. O, dado que la memoria flaquea, igual fue al revés. El caso es que en el primero de los tradicionales al que fuimos, que estaba a reventar, han hallado aprovechando la reforma por la inactividad provocada por la pandemia unos baños islámicos del XII en un gran estado de conservación. Se trata del único hallazgo con decoración integral, bóvedas completamente cubiertas de pintura y un paño con adornos geométricos que envuelve el dintel de la puerta. Es, al menos, lo que dicen los técnicos tras las pesquisas iniciales. Pero la verdad es que son de Eta.