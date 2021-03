Zonas de confort

Hasta que obró el milagro que aún hoy sigo sin saber a qué santo agradecérselo, me aterraba volar. Una condena como otra cualquiera para alguien que, como yo, no entiende la vida sin viajes. Antes de ese regalo claro que me desplazaba por los aires, pero el remedio era peor que la enfermedad. Los días previos a coger el vuelo, por muy paradisiaco que fuera el destino, transcurrían en un sinvivir. El miedo a que el aparato explotara en pleno despegue con los tanques de combustible a rebosar, se desplomara desde 40.000 pies de altura o se estampara contra la pista durante el aterrizaje era tal que antes de salir hacia el aeropuerto me despedía de los míos como si me fuera al frente. Y hubo ocasiones en que hasta repartí entre mis hermanos y amigos las cintas de casette en una especie de testamento musical. Por si acaso.