El confinamiento trae cola

Sin necesidad de haber materializado la extinción del coronavirus, un año después afloran las secuelas del confinamiento como estrategia radical de contención de la pandemia. Yuval Noah Harari publicó el pasado fin de semana un sapientísimo «El año de la covid», en el Financial Times. El último gurú de la ortodoxia moderada señalaba que «al decidir si imponer un confinamiento, no es suficiente preguntarse: ‘¿Cuánta gente enfermará de covid si no confinamos?’ También deberíamos preguntar: ‘¿Cuánta gente sufrirá una depresión si imponemos un confinamiento?, ¿cuánta sufrirá una nutrición inadecuada?, ¿cuántos se quedarán sin escuela o perderán el trabajo?, ¿cuántos serán golpeados o asesinados por sus cónyuges?’».

Los gobiernos están obligados a reivindicar con orgullo su línea dura, pero los especialistas se desmarcan sin hacer ruido del mayor experimento colectivo de la historia de la humanidad. Antoine Flahault, reputado epidemiólogo suizo al frente de su departamento en la universidad de Ginebra y en las trincheras contra la covid, destaca ecuánime en su libro Covid, el Baile de Máscaras que «los estudios publicados comparando las modalidades de confinamiento no parecen mostrar demasiado valor añadido al confinamiento estricto sobre el semiconfinamiento (suizo o alemán) o el autoconfinamiento (sueco, japonés o taiwanés) en términos de control de la epidemia». En el tercer grupo de países, la inducción ha desbancado a la coerción dominante en la Europa occidental.

Las correcciones más significativas se producen en los países donde se ha confinado con especial rabia. «Estamos en guerra», afirmó categóricamente Emmanuel Macron en su alocución televisiva del 16 de marzo de 2020 a la hora punta de las ocho de la tarde, antes de imponer un encierro radical. De hecho, el gobernante rodeado de médicos en su familia remachó la expresión bélica en seis ocasiones, a lo largo de su discurso movilizador. O mejor, paralizador. Un año después, las personas próximas a Macron afirman, manifestándose en concreto a través del semanario Le Point, que «hace meses que el presidente de Francia repite en privado que no quiere encerrar a sus ciudadanos nunca más, horrorizado por el coste social y psicológico».

El cambio de actitud de un presidente francés que aceptó el sobrenombre de Júpiter le impulsó a cancelar un tercer confinamiento extremo, que se daba por garantizado este año en el país galo. En el viraje presidencial adquirió un peso específico su esposa. Brigitte Macron, situada al frente de la Fundación Hospitales de Francia, ha sido alertada «desde la primavera pasada por una desafección de los escolares, una explosión de intentos de suicidio entre los jóvenes, un incremento de las peticiones de consultas psiquiátricas y de la violencia intrafamiliar». En efecto, un repertorio de secuelas que coincide al milímetro con los factores que Yuval Noah Harari obligaba a escrutar antes de confinar. Salvo que ambas enumeraciones provengan de la misma fuente, dimanan de compartimentos estancos.

Ni la aceptación de la impropia «guerra contra el virus» empuja a una vía única para obtener la victoria. Sin embargo, la factura todavía a pagar de los efectos secundarios obligaba a mostrarse especialmente cautelosos, en especial si se aceptan los balances numéricos que distan de ser netamente favorables a los drásticos. La implantación de una atmósfera bélica ha contaminado también a la retaguardia. Si bien la propia definición de estrés postraumático refiere el síndrome al futuro, las publicaciones científicas han recogido los efectos de un shock pretraumático en personas que no habían experimentado el contagio, que no habían sufrido ninguna pérdida en su entorno más próximo, que no tienen familiares enfermos y que ni siquiera pertenecen al círculo estrecho de afectados.

España y sus vecinos más significados han actuado desde el temor a que los ciudadanos se tomaran la libertad por su cuenta. En los países del «autoconfinamiento», la apropiación de la libertad por sus usuarios se daba por descontada, por lo que se debía recurrir a estrategias de persuasión. Se desemboca así en la cita más lírica sobre el abordaje asimétrico de la pandemia. Corresponde al destacado virólogo nipón Oshitani Hitoshi, autor del sugerente diagnóstico de que «La estrategia japonesa consiste en observar el bosque y no el árbol, a diferencia de lo que hacen los occidentales».

Los riesgos de contraer la covid han sido ampliamente divulgados, pero ahora empiezan a contabilizarse los peligros de no haber sucumbido al enemigo. Informarse sobre la pandemia es una experiencia absorbente y sobre todo contagiosa. Pueden rastrearse fácilmente fragmentos de sentido contrario a los aquí consignados, emanados de firmas de simétrico calado. El veredicto se aplaza a la decisión de un futuro incierto, que se pronunciará sin las interferencias de quienes se creen capacitados para manipularlo. En ausencia de una polémica zanjada entre colapsólogos y optimistas, un consejo elemental apunta a moderar el consumo de materiales ligados al coronavirus. Apelando a la «dieta de información» que ya postulara otro clásico, José Luis López Aranguren.