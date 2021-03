La relajación es el mejor aliado del virus

Ha sido un año trágico por la elevada cifra de fallecimientos que habido, por personas que ya no están entre nosotros y que deberían estarlo, por ciudadanos que han sufrido lo nunca previsto en su salud por las consecuencias de un virus muy contagioso y dañino en nuestro organismo, y que son muchos los que todavía padecen secuelas derivadas de la carga viral que han podido parecer.

Sin embargo, parece que muchos ciudadanos siguen metiendo la cabeza en el agujero como los avestruces cuando no quieren saber nada de lo que está ocurriendo, y siguen incumpliendo las medidas de seguridad que están exigidas por las órdenes de la Administración, haciéndole al coronavirus la cobertura y el apoyo que éste necesita para seguir su efecto dañino. Y es que ya se ha dicho que ha sido más la irresponsabilidad individual lo que ha propiciado la extensión de los contagios y la letalidad, más que los efectos de un virus que, de no ser por los cooperadores necesarios de muchos ciudadanos incumplidores, no hubiera conseguido la eficacia que está teniendo en la actualidad. Y lo peor de esta situación es que cuando bajan las cifras provocadas por los efectos de las medidas de contención y prevención para evitar el contagio es cuando la relajación provoca la llegada de una nueva ola que puede volver a inundar las playas de toda nuestra sociedad. Porque es cierto y verdad que cuando se produce la bajada de los contagios y vuelven a abrirse las barreras desaparecen las mascarillas de la cara en algunas personas de forma irresponsable, queriendo volver a una normalidad que todavía no está encima de nosotros.

Desde hace unos días ya se ha vuelto a divisar gente por la calle paseando sin mascarilla, como si la situación ya hubiera terminado de nuevo, mientras los contagios siguen existiendo cada día y que todavía vemos curvas en ascenso que aventuran lo que puede ocurrir si la relajación se apodera de los ciudadanos.

Los expertos están aventurando, incluso, la llegada de una cuarta ola para el próximo mes de abril ante la posibilidad de la relajación por la llegada de la Semana Santa, y que vuelva a propiciar una nueva mortalidad elevada y contagios, a la luz de la rebaja de las medidas de protección. Por ello, las Comunidades Autónomas, con gran acierto, quieren evitar excesiva movilidad para no ayudar al virus en su expansión ilimitada. Porque la batalla no está ganada ni en un 30 %, porque el virus conoce las debilidades de esta sociedad y se aprovecha de ellas. Por ello, es preciso contener y evitar la relajación para que esa economía maltrecha que es la que se ha visto más perjudicada junto con la salud pueda empezar a ver la luz si todo el mundo rema en la misma dirección. Porque debemos ser conscientes de que locales comerciales y la empresa, profesionales liberales y autónomos han visto como sus perspectivas de subsistencia se han visto seriamente amenazadas por razón de un virus que ahora está ayudado por la dispersión de las cepas y por la irresponsabilidad de aquellos que ayudan a que esta batalla no se pueda ganar todavía.

De esta manera, si queremos ayudar a nuestra economía así como a la salud de muchos ciudadanos es preciso contener las alegrías, seguir apoyando a la Administración en las medidas que imponga, aunque no nos gusten, y asumir que, aunque muchos ciudadanos están agotados psicológicamente de esta situación, en las batallas ganan quienes aguantan las adversidades y las saben afrontar con entereza firmeza y disciplina. Y eso es lo que se exige ahora a todo el mundo, así como las miras puestas en el interés colectivo, y no el interés individual que algunos siempre anteponen poniendo en serio peligro la seguridad colectiva. A todos nos gusta la libertad de salir y de socializar, así como la de celebrar eventos y reuniones. Pero eso ahora no toca. Ahora es momento de no relajación, de prudencia, y de respeto a las normas que la Administración dicta. El sacrificio y ese respeto es lo que ahora importa. Porque es en los peores momentos donde se demuestra la calidad de las personas y su saber estar y comportarse ante los graves problemas. Y es ahora donde los ciudadanos se retratan acerca de cómo es su comportamiento en sociedad y el respeto a los intereses generales de la colectividad. Al final ese esfuerzo será recompensado por una victoria que demostrará que este país tiene un gran equipo para afrontar las más difíciles situaciones. A ver si lo demostrados… pero todos.