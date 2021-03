Desnortados legitimados

Habrá que seguir ayudando a que recobren de una vez un rumbo que vaya a alguna parte y no sea de colisión con España, pero el independentismo no lo pone fácil. Encima no saben que su empecinamiento, o sea, el mantenella y no enmendalla, es una seña que los identifica claramente como tradicionalistas españoles. Boicotear una visita de la cúpula de VW a Martorell para anunciar un proyecto que asegura su futuro, mientras otras plantas de automóvil se están cerrando allí, o negarse en la práctica a asumir sus responsabilidades con el orden público, mientras las imágenes de los incendios callejeros recorren el orbe, dan la medida de la pérdida del Norte de quienes, pese a todo, mantienen la representación mayoritaria de los catalanes. Y ahí está el problema, digámoslo claro: no en unos gobernantes perdidos en su propia estupidez, sino en millones de catalanes que los votan.