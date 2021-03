Fondos europeos, despilfarro español

Ante la incapacidad e incompetencia demostradas en activar la economía para que actúe de motor que permita frenar el paro; ante la ausencia de medidas económicas, fiscales, financieras y de ayuda que no se adoptaron por una perezosa falta de previsión sabiendo, como sabían, los estragos que iba a causar la pandemia; ante esas manifiestas obviedades que han determinado que España sea el único país de la zona euro que sigue perdiendo empleo, el Gobierno español y sus taifas autonómicas miraron con ávida ansiedad a Europa esperando que nuestros papás luteranos y mamás calvinistas se apiadaran de los pobres y manirrotos políticos españoles concediéndonos el maná de miles de millones de euros. “Europa, me he hecho pipí yo solito y no se limpiarme; ¿me podéis regalar unos pañales?”

Para salir de la crisis, en vez de hacer los deberes primero y luego hablar con Europa, fiaron la solución a la inversa: mendigar primero a Europa para que nos haga los deberes y luego, si acaso, hablar. Seguimos así instalados en el vergonzoso estigma por el que se nos mide más allá de los Pirineos: políticos vagos, incompetentes, improvisadores y poco de fiar. Europa ha constatado, de nuevo, la lacerante ineptitud de una clase política ajena a los problemas del pueblo, distante de sus verdaderas preocupaciones y obsesionada en la venta de ideología al por mayor, ocurrencias estrafalarias y sectarismo ideológico fruto de las graves carencias de formación y méritos que tiene. Hablar de nuestra clase política, en demasiados casos, es referirse a personas que solo han sabido medrar desde las tripas del partido donde se afiliaron. Muchos y muchas jamás han trabajado, ni cotizado a la seguridad Social, ni tributado a Hacienda; no han conocido un horario laboral ni han tenido la más mínima responsabilidad. Leer el currículo de muchos de ellos y ellas causa sonrojo (inició estudios de… ; activista cultural, activista social, okupa a tiempo parcial, miembro de ONG, observadora de observatorios, amigo de amiga, amiga de amigo, miembra de plataformas de perspectiva transversal, celador de visibilidad, y otros méritos parecidos. De ahí que apuesten por el aprobado general o pasar de curso sin límite de suspensos).

Así se explica que una de las graves preocupaciones del alcalde de Cádiz no sea el paro, sino el estudio -muy bien pagado- que realiza el Ayuntamiento sobre si las pasarelas de la playa son machistas. La frase en la que se sustenta este inmenso problema lo dice todo: “garantizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones a través de la introducción transversal de la equidad de género en todas las fases de intervención pública”. De sopetón y sin anestesia. El Ayuntamiento de Cádiz está gobernado por Kichi, cuyo currículum reza: sindicalista, profesor y activista. Su compañera sentimental es Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas (antes de Podemos, después expulsada de Podemos, y ahora de no sé qué); pero sí sabemos que siguen cobrando religiosamente de los impuestos de los españoles que trabajan. Es la extrema izquierda transformadora, revolucionaria y libertadora, vendiéndole al pueblo que debajo de los adoquines está la playa (sin pasarelas machistas) de Mayo del 68. Si las autoridades europeas supieran que parte del dinero que van a regalarle a la carpetovetónica España y sus taifas autonómicas podría destinarse a preguntarle a una pasarela de playa si es machista; o sospecharan que parte de esos fondos serán administrados por políticos con currículos tan brillantes como el de activista múltiple, activista en serie, activistas sin fronteras o miembro de un observatorio anticapitalista; de saberlo los sucesores de Calvino, digo, por cada euro pondrían un vigilante de la playa para que no se pierda en pasarelas machistas.

Pero si ese ejemplo no les sirve, pese a su evidente carga metafórica, proporcionémosles a nuestros luteranos una de las 95 tesis que pueden clavar en la puerta de nuestras vergüenzas manirrotas, como hizo Lutero en Wittenberg. RTVE es un ente público con 6.500 empleados, pérdidas de 51 millones de euros y 1.500 trabajadores más que Mediaset y Atresmedia juntas; mientras que estas últimas suman un índice de audiencia del 26´9%, el de RTVE el 8´8%. PSOE, PP, Podemos y PNV acaban de sellar el pacto de RTVE tras el mandato de Rosa María Mateo, una interina que ha estado casi tres años como administradora provisional de la casa dejándola en los peores índices de audiencia de su historia, todo un récord de independencia y rigor informativo. ¿Quiénes conforman el nuevo consejo de RTVE? El exdirector de Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista de España; un delegado sindical de CCOO, sindicato independiente de la mañana; o el exdirector de Deia, diario in-dependiente del PNV. Ahora sumen los propuestos por PSOE-PP y ya tienen la independencia garantizada. Las televisiones autonómicas, que recibieron de sus gobiernos más de mil millones de euros, son altavoces propagandísticos al servicio del poder que las gobierna.

Los luteranos europeos van a donarle a España 140.000 millones de euros para ayudar a la recuperación económica, lo que supone más de 12% de nuestro PIB. ¿Cómo se va a gastar y repartir el dinero? No lo sabemos, dado que el Gobierno ocultó el demoledor informe que el Consejo de Estado emitió al respecto basado en la falta de controles. Pero, en fin, dada la imaginación que vienen demostrando ustedes dos pueden acertar si apuntan a favores políticos a Cataluña, Vascongadas, observatorios, ONG, plataformas, chiringuitos, embajadas autonómicas, ideología sectaria o dogmatismo transversal. Además de eso, siempre quedarán pasarelas de playa machistas para informes sobre perspectiva de género y multitud de televisiones públicas que, con los estómagos llenos, expliquen lo bien que se han distribuido los fondos. Lutero se alzó contra el tráfico de indulgencias, a favor del trabajo y por la austeridad. Murió en 1546. A más ver.