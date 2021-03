La peligrosa sinrazón

Se dice que la insistencia no puede convertir un error en verdad y, sin embargo, el esfuerzo denodado por lo contrario parece demostrar una vez más la capacidad del ser humano por perseverar y equivocarse. La Delegación del Gobierno en Madrid, un año después, ha prohibido todas las marchas del 8-M por razones obvias de la pandemia, sin embargo Irene Montero, erre que erre, mantiene haciendo gala de una simpleza tan atroz como peligrosa que se criminaliza la lucha feminista. La experiencia de 2020 trajo consigo un riesgo extremo del contagio en un momento crucial en el que el virus se propagaba, la decisión de suspender las concentraciones es por tanto razonable. No se trata de darle la espalda a las reivindicaciones feministas, sencillamente habría que entender que hoy, al igual que ayer, no es el mejor momento para plantearlas en protestas multitudinarias.