Principiantes

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

***

De Raymond Carver. Adaptación: Juan

Cavestany. Dirección: Andrés Lima

Una colección de relatos editada en 1981, «De qué hablamos cuando hablamos de amor», del estadounidense Raymond Carver, es la base en la que se ha apoyado Juan Cavestany para escribir esta adaptación escénica que acoge uno en particular. El que da título al libro, según la versión original recuperada en 2007, aunque también se aprovechan otros fragmentos del influyente escritor, que forma parte de la ficción minimalista y del movimiento del «realismo sucio» con sus temas cotidianos.

Alcohol, risas, crispaciones, sexo, traición, violencia y muerte salen a colación en un ambiente tenso, imprevisible, irrisorio y cerrado con dos parejas reunidas y sus relaciones o algunos dolorosos recuerdos. Un episodio previo empieza con un bebedor que se marcha de su casa, tormenta inicial reflejada en la videocreación de Miguel Ángel Rajó. Así las cosas, «te digo que a veces tu vida parece una canción llena de tópicos o una telenovela y no te puedes creer que sea tu vida, pero lo es», dice uno de los personajes en el marco de la escueta escenografía de Beatriz San Juan.

Bajo la siempre creadora dirección de Andrés Lima, «Principiantes» es más de lo que realmente es. Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez y Vicky Luengo asumen los diferentes estados de ánimo y físicos que las escenas y el director exigen. Ponen teatralidad y lo hacen con oficio y la solvencia necesaria a fin de impactar al buen número de espectadores y de que recompense con grandes aplausos al concluir.

El espacio sonoro no se queda atrás con sus frecuentes y expresivas intenciones en las pausas o como sonoridad de fondo en ocasiones. Woody Allen cree que sus películas son mejores gracias a las bandas sonoras. Lo mismo podemos decir en este caso. Oímos a Dean Martin cantando la encantadora «Everybody love somebody». Joe Cocker y «You are so beautiful» o «Creep» con Radiohead, entre otras piezas musicales,

En suma, necesidad de amor y de honda amistad en una sociedad individualista. Dolor y desamor hasta donde dan de sí los pasajes de esta obra realista y poética a la vez, en la que se interactúa con el público y se dirigen sus observaciones en ciertos instantes. Lima y Cavestany forman un dúo que cosecha éxitos desde hace muchos años.