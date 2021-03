8 de marzo 2021

Todos los colectivos echan mano de la imaginación para mantener el espíritu de sus celebraciones. Así vamos a celebrar este 8 de Marzo en Villena, con diversos actos programados por el Consejo Local por la Igualdad de Género, algunos de ellos presenciales, ajustados a las medidas de seguridad vigentes en la fecha en que se desarrollen.

Este año celebramos el 20 aniversario del Consejo Local por la Igualdad de Género, a quien felicitamos por su trabajo continuado a lo largo de estos años. El Consejo, que comenzó llamándose de la Mujer y desde 2008 se denomina Consejo Local por la Igualdad de Género, ha agrupado a todos los partidos políticos y a los colectivos, asociaciones y sindicatos con implicación en la consecución de la igualdad, junto a la administración local, logrando que el trabajo por la igualdad esté presente en la agenda política de cada equipo de gobierno de nuestro municipio.

Con o sin manifestación presencial, la sociedad democrática necesita esta fecha del 8 de Marzo para reivindicar la igualdad en nuestra sociedad. El Día Internacional de la Mujer no deja nunca de tener sentido. Cuando en pocos años vimos conseguidos una serie de derechos por las mujeres se generó la idea que ya estaba todo conseguido, qué más querían las mujeres, se decía. Pero quienes ponen la lupa en los comportamientos, quienes estudian la vida social y familiar, las mujeres que sufren discriminación y abuso, y las personas feministas que no son más que aquellas que tienen conciencia de esas desigualdades y luchan contra ellas, tenían muy claro que la consecución de derechos estaba inacabada.

Me apena que la extrema derecha intente demonizar el 8 de Marzo. Pero entiendo que, después de la gran respuesta de la sociedad en 2018, con grandes manifestaciones en las principales ciudades de España, el movimiento feminista da miedo a ciertos sectores que temen que se tambalee la ideología patriarcal que sustenta los valores antidemocráticos.

Como alcalde, me sumo a esta conmemoración, porque no puedo considerar que lo logrado hasta ahora por las mujeres, que conforman el grueso de la población mundial, sea todo lo que hace que un ser humano viva en igualdad de condiciones. No cuando sé que existe la explotación sexual, el abuso en muchos ámbitos de la sociedad, la vulnerabilidad de las mujeres a ser agredidas sólo por ser mujeres; no cuando conozco cifras y nombres de mujeres asesinadas por sus parejas; no cuando el embarazo puede ser una traba para el empleo; no cuando los cuidados hacia las personas cuestan tanto de implantarse entre los hombres; no cuando sigo observando como el físico puede ser el criterio de valoración sobre una mujer; no cuando compruebo que existe una brecha salarial. No se puede mirar hacia otro lado mientras una mujer se sienta amenazada por la violencia machista. Por eso el 8 de marzo tiene mucho sentido, nunca deja de tenerlo, y este año tiene otros motivos para reivindicarse, porque la pandemia, que ha generado situaciones complicadas para toda la sociedad, provoca situaciones de mayor vulnerabilidad en ciertos sectores de mujeres.

Por simple lógica, todos, mujeres y hombres, tendríamos que sentirnos vinculadas y vinculados a una jornada reivindicativa como la de hoy, porque sigue habiendo una agenda muy amplia de asuntos pendientes, porque soplan vientos que amenazan con reflujos en asuntos que teníamos conseguidos, porque estamos siendo espectadores de nuevos modos de violencia hacia las mujeres (no perdamos de vista el repunte de agresiones sexuales grupales), y porque vivimos en una sociedad democrática que queremos más justa.

Por todo ello, me uno a la conmemoración del 8 de marzo, invitando a la ciudadanía de Villena, que es una ciudadanía participativa, pacífica y democrática, que se una a esta celebración que reivindica la convivencia en igualdad entre todas las personas que conformamos nuestra sociedad.