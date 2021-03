De Valerio Lazarov al teletrabajo

Circula por ahí una viñeta cómica que compara las reuniones por Zoom con las 'séances' espiritistas del siglo XIX, bromeando con las expresiones utilizadas cuando la conexión no chuta: «Elizabeth, ¿estás ahí?», «Xavi, te estamos perdiendo», «si nos escuchas, Paco, haz una señal». En verdad, los usuarios pueden parecer espíritus recién salidos del sepulcro si no sitúan bien las luces durante la videoconferencia; vamos, la familia Addams al completo en el mosaico de la pantalla sin la doble capa de cubreojeras… Quién iba a decirlo. Para algunas generaciones, el Zoom no era sino el ballet de Valerio Lazarov, aquel realizador rumano que convirtió la tele de los años 70 en un carrusel psicodélico, y mira ahora: la pandemia ha obligado a zambullirse de golpe en esta y otras herramientas de comunicación virtual: Teams, Cisco Webex, Jitsi.