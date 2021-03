El debate estéril

Es tanta la confusión mental y ambiental, el ruido y la propaganda, que por razones de higiene urge saber distinguir entre la reivindicación de los legítimos derechos de las mujeres y el circo montado por Irene Montero, que tiene como principal objetivo reivindicarse a sí misma. En la actualidad no existe un solo espacio de la vida política que no se preste al enfrentamiento y todo ello sucede por la particularísima necesidad de ocupar el primer plano de eso que llaman relato. La política ya no se rige por los hechos o las soluciones a los verdaderos problemas de los ciudadanos, sino por la insistencia en contarla de forma que interese o le parezca verosímil a los que la convierten en un escenario de confrontación ideológica e identitaria que echa humo. El Ministerio de Igualdad se encuentra en primera línea de ese caos ensordecedor; las redes sociales, como he leído días atrás de Beigbeder, “dan la palabra a muchos analfabetos”, a la vez que arrastran a los periódicos escritos que practican el doble juego de criticar este tipo de ruido y dejarse llevar por él.