¿Un Govern eficiente?

El domingo hará un mes de las elecciones y lo que está pasando no inclina al optimismo. Los dos primeros partidos en las catalanas, las españolas y las municipales, ERC y el PSC, no han sido capaces ni de reunirse. El PSC insiste en que Illa se presentará a la investidura y ERC está negociando solo con el bloque nacionalista (JxCat y CUP), al que quisiera sumar a los ‘comuns’. Es posible que un Govern transversal no sea todavía posible como dijo ayer Joan Tardà. Pero, ¡ni un mísero encuentro! Sobre todo, porque en una Catalunya partida en dos, sin algún mínimo acuerdo transversal será difícil que el país salga adelante y sea escuchado.