Una de ortografía

La cosa es más seria de lo que parece puesto que los sindicatos han llegado a poner denuncias en contra de la mentada prueba, que consideran inadecuada y tramposa. Y no un inocente ‘Pasalapalabra’.

Para mí, que soy de letras, y nunca mejor dicho lo de letras, este tipo de pruebas son un juego adictivo. Cuando en los informativos del lunes salió el caso, me afané en cazar las erratas antes de que las desvelaran. Y las que pusieron como ejemplos no me parecieron tan difíciles. ‘Abrecarta’ no, es ‘Abrecartas’; ‘Espreso’ no, es ‘Expreso’, ‘Chiita’ no, es ‘Chiíta’; ‘avalorio’ no, es ‘abalorio’. Reconozco que me pillaron en una. ‘Resetear’ no está incluida todavía en el diccionario de la RAE, y no sé a qué están esperando.

La cuestión de fondo es plantearse hasta qué punto un Policía Nacional puede dejar de serlo por arruinar su nota en esta prueba. O si un Policía Nacional debe dominar nuestro diccionario con esta fluidez. Llueve sobre mojado porque en las convocatorias anteriores ya surgieron problemas y muchas quejas con las pruebas de Ortografía.

A mí me preocupa más que en cuestiones prácticas, como nuestros nombres de pila de las distintas comunidades, haya tan pocos que acierten, y pocos sepan que Xabier en Galicia y País Vasco es con ‘b’ mientras Xavier en Cataluña y Comunidad Valenciana es con ‘v’. Y ambas con ‘x’. Eso sí lo deberían tener claro los agentes de cualquier comunidad.