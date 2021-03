Hace un año que el virus nos cambió todo

Hace ya un año por estas fechas nos vimos obligados a recluirnos en nuestros hogares para frenar la potencia de un virus que empezó a moverse de forma desaforada por todo el mundo y que ha cambiado vidas, circunstancias, actividades laborales, la salud y la economía a nivel mundial. Nos ha cambiado la forma de vivir, la forma de pensar y el planteamiento de las prioridades y objetivos que a partir de ahora debe enfocar la humanidad, con unas preferencias frente a otras, en aras a saber lo que realmente importa y la forma de ser más eficaces en nuestra vida y sobre todo nuestra actividad laboral.

Echando la vista atrás se puede hacer un adecuado balance de la necesidad de la mejora de la Sanidad, que es el eje central sobre el que gira el resto de sectores, como se ha demostrado con la necesidad de incrementar los medios materiales y humanos en el servicio sanitario, público y privado, ya que éste último ha demostrado su necesidad actual y la gran ayuda que sus equipos técnicos y directivos, como sus recursos humanos, han aportado en la lucha contra el virus, sirviendo de ayuda al sistema público de la Sanidad desbordado por los efectos de la pandemia. Y no solo para atender las consecuencias del virus, sino aquellas otras enfermedades y necesidades de atención médica que los ciudadanos seguían teniendo, porque estas no «desaparecieron» por los efectos del virus, porque han seguido surgiendo complicaciones médicas en muchos ciudadanos que tenían que ser atendidas, y para ello toda la ayuda de la sanidad privada a la pública ha permitido paliar los efectos de un drama que solo habíamos presenciado en las películas. Porque la ciencia ficción acabó por convertirse en una dramática realidad.

En este escenario, resulta evidente que el virus nos ha sacado a flote muchas carencias que teníamos en nuestro sistema organizativo, y nos exige ahora mucha mayor unión entre todos y que las diferencias de todo tipo se dejen a un lado para apostar por un frente común que encuentre el sendero de la búsqueda de soluciones a todos los problemas que tiene la sociedad.

Por otro lado, también la tecnología se ha puesto en primera fila de los cambios a tener en cuenta en el presente y futuro de nuestra sociedad, ya que le habíamos infrautilizado y ha sido el estado de necesidad creado por el virus lo que ha provocado una potenciación exponencial del uso de todas las herramientas tecnológicas que se habían puesto en nuestras manos pero que no se habían utilizado lo suficiente. Y es ahora cuando se está demostrando que los cambios introducidos también pueden verse en sentido positivo desde el punto de vista de que quien ha apostado en su actividad laboral por la tecnología al 200% se va a diferenciar de aquellos otros que sigan anclados sin ella, por los miedos a la tecnología y las quejas o precauciones que siempre se ponían como excusas «poco creíbles» para no utilizarla. Un ejemplo de esta apuesta lo han dado los administradores de fincas colegiados al reclamar a nivel parlamentario una reforma legal urgente que regule la celebración de las juntas de propietarios telemáticas ante una realidad cambiante que exige de un marco legal habilitante para que pueda llevarse a cabo sin problemas lo que puede hacerse de forma no presencial, como una junta.

Así las cosas, muchos profesionales han dado ese paso relevante en sus actividades profesionales y un salto cualitativo en sus rendimientos personales, abriendo una brecha con otros del mismo sector profesional que no se han decidido a seguir el rumbo que los cambios nos ha impuesto. Y aunque en muchos sectores esta situación ha sido un auténtico caos, como todo el sector de la restauración y hostelería que debe ser ayudado urgentemente, en materia de reformas sí que es cierto que muchos profesionales han notado un incremento de la actividad laboral, haciéndose cada vez más necesaria la presencia de profesionales cualificados en materia de obras y reformas que, de forma sorprendente, han visto elevada sus demandas de trabajo, quizás provocado por un cambio de mentalidad por la adquisición de inmuebles fuera de las ciudades, y en donde en los pueblos también se ha producido una vuelta a los orígenes para apostar más por la vida fuera de la ciudad que dentro de las mismas. Ello ha producido, también, una demanda de profesionales cualificados para realizar estas actividades laborales, lo que abre nuevos horizontes profesionales que demandan los encargados de obras de reformas en la búsqueda de este tipo de trabajadores. En definitiva, nos tendremos que adecuar a las nuevas necesidades y aprender de los defectos pasados para ser mejores.