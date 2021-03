Agua de Vichy

Mis padres no llegaron a conocer el teléfono móvil. Si resucitaran durante cinco minutos y les hablara de su existencia, dirían que me dejara de fantasías. A los muertos no se les puede llamar por teléfono. Tampoco nos llaman, y dudo que lo hicieran, aunque les fuera posible. Mucha gente, ahora, entierra a sus seres queridos con el smartphone en la confianza de recibir noticias desde el más allá. Pero no se ha dado el caso. La incomunicación con mis padres, pues, desde que fallecieron es absoluta. Tampoco es que fuera muy intensa cuando entonces (vivíamos atrapados en rencores absurdos), pero de vez en cuando los llamaba desde el teléfono fijo de mi casa y mientras escuchaba los pitidos de rigor, veía a mi madre levantándose pesadamente del sofá y caminar hasta el pasillo, donde, colgado de la pared, se encontraba su aparato. Había un cableado por el que las palabras viajaban desde mi boca hasta su oído y desde la suya hacia el mío. Toda la ciudad estaba recorrida por millones de cables por los que circulaban conversaciones frustrantes entre madres e hijos. Creíamos que no teníamos nada que decirnos, o que ya nos lo habíamos dicho todo, y ni siquiera habíamos empezado. Hablábamos con un cuidado exquisito en no decirnos nada. Éramos un desastre ellas, las madres, y nosotros, los hijos, aunque también los padres, que ni siquiera se ponían para pronunciar un “cómo estás”.

Cuando mis padres murieron, seguí telefoneándoles. Imaginaba el timbre del aparato sonando en el piso vacío y veía al fantasma de mi madre pasando de largo en dirección al cuarto de baño. Luego dimos de baja la línea y continué llamando para escuchar una voz según la cual aquel número no existía. El número existía, claro, todos los números existen, pero carecía de propietario. Telefónica no tardó en darse cuenta del disparate y modificó el mensaje. Ahora, gracias a los móviles, las conversaciones frustrantes entre padres e hijos se dan en cualquier parte. Llamas desde el vagón del metro y te responden desde la tienda de los chinos, donde una señora mayor está ahora mismo comprando una botella de agua de Vichy.

-Para cuando vengáis a comer, pues ya sé que te gusta -le dice a su hijo por el móvil.

Mi madre también compraba agua de Vichy cuando yo iba a comer a su casa.