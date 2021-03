Las necesidades de los ciudadanos casi nunca tienen que ver con las luchas de poder. La verdadera razón política, tampoco. Por eso causa tanta perplejidad en quienes aún se estrujan de vez en cuando la mollera para tratar de explicarse qué es lo que está sucediendo en este país para que los partidos hayan decidido de modo tan grosero darles la espalda a los ciudadanos y dedicarse exclusivamente a alimentar sus estrategias particulares. No se concibe cómo los dos socios de la izquierda coligados de gobierno mantienen diferencias y colisionan en asuntos fundamentales del Estado. Por ejemplo, situándose en contra o a favor de la impunidad de golpistas prófugos de la justicia, Puigdemont, Comín y Ponsatí. Y que actúen con toda normalidad como si realmente se tratara de un comportamiento habitual entre dos aliados y no estuvieran poniendo en entredicho y hasta en ridículo el papel de España en Europa. Que no se exijan entre ellos explicaciones por la falta de armonía y la deslealtad vergonzosa y acepten las tensiones más dañinas, única y exclusivamente para poder seguir en el poder.