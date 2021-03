Paso de ver en los hombres una oposición

Estamos alcanzando un alto nivel de estupidez. No encuentro palabra más apropiada para designar lo que veo a diario. Vivimos en una sociedad que todo lo encasilla y de una forma determinante segmenta a unos y otros. Creo, que muchas personas son la hipocresía que niega el espacio a los que no piensan igual que ellos. Dicho de otra manera (sonrío) muchos están a merced de lo sistemático. Y no reconocen otros modelos de vida... Me parece interesante abordar el tema del "encasillamiento". Convendrán conmigo los lectores que junto al mismo se retrocede más que se avanza. ¿En algún momento dejaremos de ser la necesidad, que, con regularidad, imagina dos estilos de existencia?