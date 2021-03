El PP se muda de Génova al Strip de Las Vegas

En medio de la mayor crisis sanitaria y económica de la historia de España, el Gobierno aguanta el temporal y el PP se descompone. La sorpresa es que los populares dispongan todavía de tanto poder para perder, y de hecho pagan en diferido su sobrerrepresentación en tres comunidades. Esta evidencia no amortiguará los berridos de quienes niegan cualquier mérito a Pedro Sánchez y culpan a Podemos de todos los males, a falta de excavar el vínculo secreto de Luis Bárcenas con Pablo Iglesias.

En la otra orilla, la decisión irresponsable de dimitir en medio del apocalipsis, adoptada por Isabel Díaz Ayuso y su rasputín Miguel Ángel Rodríguez, corrige un doble error en las autonómicas y municipales de 2019. El PP pecó de soberbia, Vox y Ciudadanos de bisoñez. El accionista mayoritario está corroído por el óxido, los cachorros conservadores han espabilado. En el caso de la ultraderecha moderada, intenta controlar la borrachera del sorpasso que precisamente arruinó a Albert Rivera. Para la heredera de este visionario con adoquín incorporado, el problema consiste en la mera supervivencia. Cuesta imaginar que Inés Arrimadas consiga incorporar a su alianza con el PSOE a figuras como José Ramón Bauzá, que se sentiría más confortable cabalgando junto a Santiago Abascal.

El único reparto lógico dos años atrás a la derecha no consistía en ceder vicepresidencias y cargos estratégicos autonómicos a Ciudadanos y Vox, a cambio de que el PP monopolizara las presidencias y alcaldías. Los votos imponían la Comunidad de Madrid para los populares y el ayuntamiento para su marca naranja, o viceversa, pero el temperamento hegemónico impostado y todavía detectable en Aznar permitió a los conservadores más veteranos una concentración de poder por encima de sus resultados. Ahora se pagan aquellos delirios imperiales, la convicción no sustentada en sufragios de que la derecha tenía un único propietario.

Nadie discutió aquel abuso por galones del PP con las urnas todavía calientes, pero era inevitable que estallara en cuanto los subordinados percibieran que ayuntamientos y comunidades solo admiten una figura representativa, el número uno. Los palmeros se desgastan más que la oposición. Enhorabuena por supuesto a quienes cantaban la resiliencia autonómica de los populares. A estas horas, 18.27 del miércoles, solo Galicia les pertenece sin quebranto imaginable, y suponiendo que Núñez Feijóo y Pablo Casado todavía militen en el mismo partido.

En contra de la inmunidad del rebaño progresista, Ayuso ha sido valiente al mantener una sombra de liberalismo en las restricciones frente a la covid. Sin embargo, su dimisión en la más pequeña de las regiones con moción de censura vigente supone una ofensa a la ciudadanía de toda España, dado el valor absoluto que se concede a cualquier incidencia que se registre en la capital. A falta de respuesta de La Moncloa, la presidenta de la provincia decreta que Madrid es zona catastrófica.

Si hay algo que España no necesitaba ahora mismo, era una catarata de elecciones autonómicas. El riesgo venía amortiguado por el terror de todos los partidos a medirse en las urnas, con las facturas pendientes de la covid. Estos imperativos categóricos no prevalecen ante Ayuso, la mejor aproximación para comprobar qué habría ocurrido de haber entronizado a Sarah Palin en Estados Unidos. La presidenta madrileña ha marcado un perfil propio desquiciado, que la hace especialmente peligrosa como rival electoral. La primera víctima de su doble o nada no es el intrascendente Gabilondo, sino un Casado que se ha enterado por la prensa. El PP se ha mudado de Génova al Strip de Las Vegas.