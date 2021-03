Las emociones de censura

El pecado original de la política española consiste en que Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno que no pasó por las manos del Rey, para proponerlo y exponerlo según ordena la Constitución. El líder socialista y exsocialista, en cuanto defenestrado y dimitido, fraguó extramuros del Congreso la única moción de censura victoriosa de la historia. A continuación, agarró la corona de laurel como Napoleón y pudo pronunciar el juramento imperial de “gobernar con el único objetivo del interés, la felicidad y la gloria del pueblo español”. Una emoción de censura.

A efectos inmobiliarios, tal vez el PP tendrá que buscar un inmueble más reducido en su mudanza desde Génova. Ampliando el foco, sería difícil encontrar una sentencia unánime de la sociedad hacia sus políticos que pueda competir con la moción de censura. La proliferación de tres impugnaciones de líderes autonómicos en un solo día, y con visos de prosperar en algún caso, parece una exageración, pero por defecto. La opinión pública hubiera reclamado vuelcos automáticos en más circunscripciones. El desalojo a medio mandato adquiere así proporciones pandémicas, con el cortocircuito electoral que confecciona un nuevo ejecutivo sin necesidad de reemplazar al legislativo.

Antaño inútil y caballeresca, encabezada sin esperanza por Pablo Iglesias o Santiago Abascal, pero también por Felipe González, la moción es la poción mágica desde que le otorgó poderes al detestado Sánchez. Según sentenció Bill Clinton desde la Casa Blanca, “la política consiste en gobernar”. Sin embargo, el empuje de los moralistas políticos amenaza con cuestionar la esencia de la censura parlamentaria, con propugnar métodos destinados a endurecerla para desactivarla.

Pronto amanecerán los doctos constitucionalistas, sugiriendo trabas para eliminar la siempre peligrosa preponderancia del voto ciudadano canalizado por sus representantes. Hasta que se difuminen o se supriman las mociones de censura con indestructibles argumentos económicos, los gobernantes deberán habituarse a la sensación de caminar en un campo minado, sin un día de tregua. Rajoy fue desalojado a la semana siguiente de que fructificaran sus ímprobos esfuerzos para aprobar unos Presupuestos.

Se suelen magnificar las dificultades políticas y a menudo ensangrentadas que vivieron los gobernantes de la primera transición, con 93 asesinatos de ETA solo en 1980. Las exigencias se han multiplicado, la profesión requiere un temple especial. Sánchez, sin ir más lejos, ha regresado del infierno. Y un examen superficial de las portadas permitirá concluir que su pareja de baile en la oposición se llama Isabel Díaz Ayuso, por mucho que se anotara otro nombre bajo ese título en la perentoria celebración del 23F a golpes.

Pablo Casado tendrá tiempo para lamentar su apuesta personal. La ortodoxia apuntaba a que la presidenta madrileña hundiría por sí sola al líder nacional, pero Díaz Ayuso lleva camino de cometer un crimen político de rango superior, reemplazar al teórico número uno. Cabe admitir que esa sustitución no requiere un esfuerzo sobrehumano de la aspirante, a un cazatalentos le costaría encontrar candidatos al martirio de empuñar hoy el timón del PP. Consideraciones elaboradas de este calibre exceden el ansia nativista que define a la recién dimitida.

Pese a los meritorios intentos de los apaciguadores, Ayuso no obedece a Casado. Tampoco apretó el botón nuclear, porque vive sentada permanentemente sobre dicho artilugio. Cambiando de botonadura, desconoce el botón de pausa. No solo prolonga, sino que perfecciona, las personalidades retadoras de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que trabajaban únicamente por dinero. A salvo de recordar que el impacto de las siempre jaleadas presidentas madrileñas se circunscribe al kilómetro cero, por lo que se amortigua tan veloz como radialmente conforme aumenta la distancia de Madrid.

Frente al llanto de quienes se toman la política en serio, la afición no se cansa de Díaz Ayuso. Mientras la mandíbula abatida de Casado ha dejado de ser un síntoma de curiosidad, para simbolizar su ignorancia del entorno, la presidenta y expresidenta madrileña dispara las audiencias. Con el precedente del declive de lectores de la prensa estadounidense tras la decapitación de Donald Trump, los medios se enfrentan de nuevo a la paradoja de que abogando contra la líder efectiva del PP, están talando el árbol sobre el que se asientan.

Díaz Ayuso ha combatido con la misma desfachatez ejecutiva la pandemia y el asalto de la desleal oposición. Aguirrista de Lope, la locura equinoccial de la presidenta asusta con sobrados motivos a la audiencia, pero nunca a su autora. Ha ejecutado el doble salto mortal y nietzscheano de que su dimisión la fortalece. Tampoco la daña el dato minúsculo de que su sacrificio era innecesario, por la debilidad de la moción en su contra.

Con los políticos de la estirpe de Díaz Ayuso no se negocia. Están dispuestos a todo para no lograr nada, no distinguen entre ambas magnitudes. Atemperarlos es misión imposible. Después de Cayetana Álvarez de Toledo, parece que Pablo Casado tiene un problema con las personas de carácter. Y con los catalanes, y con los vascos. Mal asunto en tiempos de mociones débiles y emociones fuertes.