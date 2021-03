La única alusión de David Trueba al título la hace cuando lo define. Eso sí, con la belleza y la (doble) intención que le caracteriza: “Ganarse la vida tendría que ser la aspiración mayor de una persona, pero ganársela en el sentido de honrarla, de estar a la altura del regalo”.

Perfecto. Todos deberíamos merecernos la vida que poseemos. Pero qué pasa con quienes cuando llevábamos pantalón corto y nos metíamos debajo de la mesa de camilla, no escuchábamos a Fernando Trueba y amigos charlando.

Tengo una relación más que cordial con David desde hace no menos de veinte años. Pero creo que no es consciente de lo privilegiado que es. Ya no hablo por mí, pero debo hacerlo por muchos amigos y exalumnos. Tener a priori cualquier puerta cerrada, que al marcar cualquier teléfono te pregunten de qué empresa llamas, que para dar cualquier pasito tengas que hacerlo cuesta arriba, o al pedir una ayuda casi de rodillas, y así un año tras otro viendo cómo se consumen tu treintena y tu cuarentena, evidencia que no todos somos iguales. Con independencia del talento.

Por suerte, David se merece lo bien que le ha ido en la vida. Ha estado a la altura del regalo. Ahora rueda una serie documental sobre los Pujol. La bordará.