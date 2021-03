Ayuso, la independentista madrileña, Madrid es España y España es Madrid, no se cansa de decir la presidenta. Pretende abducir a toda España. Nadie discute y censura más al Gobierno de la Nación, cuestionándolo más que los nacionalistas catalanes e intenta que se convoque ahora una especie de referéndum. No oculta, que quiere gobernar sola, muy sola, porque en su estrategia consigue inclusive arrastrar a Pablo Casado y a parte de la cúpula del PP, Ayuso puede y no deja pasar una. El tamayazo dos en Murcia lo aprovechó y conviene recordar que es admiradora incondicional de Esperanza Aguirre que logró la presidencia de Madrid sobornando a dos parlamentarios socialistas, el ladrillo manda en el mundo de los populares. Y no fue la más votada, pero en un despacho consiguió la presidencia pactando algo ajeno a su personalidad, pero no tenía en ese momento ninguna alternativa. En un año y medio Ayuso sólo aprobó una ley, que tiene que ver con el suelo, los amigos son los amigos, tan colaboradores en negro, palabra sobre se ha convertido en sospechosa.

Quiere gobernar sola, pero no excluye hacerlo con Vox, con los que coincide tanto. Cuando dice que los hombres sufren más que las mujeres, asesinadas más de mil desde 2003, alegra especialmente a Vox. Ayuso no miente, uno de sus objetivos es que Madrid se convierta en una Andorra, desarmar el Estado, privatizar todo lo público. Nada debe ser gratis como decía Aguirre, imitando a la Dama de Hierro, amiga de Pinochet por otra parte.

Todo en nombre de la libertad. Para Ayuso vivimos en una dictadura, en eso coincide con los independentistas. Libertad para Ayuso que seiscientos millones de euros de ayuda del Gobierno central queden congelados y que Madrid se haya convertido en la ciudad más "liberal de Europa", en la tierra prometida para muchos jóvenes europeos especialmente franceses. En nombre de la libertad más ingresos hospitalarios, más muertos, más pobreza. Todo en nombre de la libertad. Se le debe la presidencia del PP madrileño, otro error de Casado, o no. Inquieta no solo en su partido, y si le va bien el 4 de mayo Feijó se quedará en Galicia, ni intuyó que había perdido el último tren. Y en cuanto a Casado debe estar preocupado, se han quedado sin Casa, a la que invitan (que dejen un cartelito con la nueva dirección en la puerta), pero ante una Ayuso victoriosa, o no, pueden pasar más cosas, cría cuervos.

Resumiendo: elecciones el próximo 4 de mayo en Madrid, esta decisión es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ayuso se la juega, pero Casado también.