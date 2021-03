Vacunados de espanto

La que han liado los murcianos. Si alguien nos hubiera dicho hace una semana que íbamos a estar en el pantanal en el que chapoteamos ahora, no nos lo hubiéramos creído. Empezamos por asistir a la intentona de moción de censura en Murcia, que no sería más que una anécdota sobre el ridículo que se puede llegar a hacer en política si no fuera porque ese esperpento de moción ha abierto la caja de los truenos provocando las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid y nada menos que la salida de Pablo Iglesias del Gobierno para plantarle cara a la incombustible Díaz Ayuso.

Me preguntaba mi hijo ayer cómo se explica lo de Pablo Iglesias. Hijo, yo qué sé. Los que entienden de esto dicen que busca evitar con su tirón que Podemos no llegue al 5% de votos y se quede sin escaños en el parlamento madrileño lo que le hubiera acabado de hundir de cara a las Generales tras el descalabro en las catalanas. Pues, será eso, pero vaya usted a saber qué nos puede deparar mañana.

Del terremoto con que ha empezado la semana me quedo con varias perlas. Una es imaginar a Pedro Sánchez en Francia con Macron recibiendo la llamada de su vicepresidente segundo para decirle que adiós muy buenas, así a las bravas, y calculando entre brioche y baguette qué posibilidades tiene ese pan sin sal que es Ángel Gabilondo de batirse el cobre ante el par de fabricantes de titulares que son Iglesias y Ayuso, quien, por cierto, entre desbarre y desbarre estuvo fina con lo de que España le debe una por sacar a Iglesias del Gobierno. También es significativa de la situación política de este país la espantada de militantes y cargos de Ciudadanos buscando un hueco en el PP para seguir en el ajo. ¿Y qué me dicen de la carita de Toni Cantó - a quien por cierto le honra dejar su acta- anunciando su dimisión? ¿Nos dará más sorpresas?

Y todo esto sin suficientes vacunas para hacer frente al covid. Deben pensar que bastante vacunados nos tienen ya, pero de espanto.